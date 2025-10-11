Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Candidatas a fallera mayor infantil 2026. LP

Así son las candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026

Conoce a todas las niñas que optan convertirse en la máxima representante infantil de las próximas Fallas

Erika Manso y Rosana Ferrando

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:53

Comenta

Valencia conocerá este lunes, a partir de las 19 horas, el nombre de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y sus doce compañeras de la corte de honor. La elegida recibirá la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y tomará el relevo de Lucía García Rivera. LAS PROVINCIAS presenta a las 13 niñas que optan al cargo con unas entrevistas donde explican sus aficiones e ilusiones.

  1. Alba García-Pardo García Ingeniero Manuel Soto- Francia

    «Me encanta dibujar y la gimnasia»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Vega Carmen González De Martos Marín San Vicente-Periodista Azzati

    «Hasta enferma fui a la Cabalgata del Ninot»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Aitana Ramírez Espinosa Periodista Gil Sumbiela-Azucena

    «Quiero estudiar Medicina, como mi padre»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Daniella Borrego Pons Plaza del Negrito

    «De pequeña siempre quise ser cirujana»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Martina Songel García Convento Jerusalén-Matemático Marzal

    «Disfruto mucho de la Ofrenda, es especial para mí»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Marta Mercader Roig Alberique-Héroe Romeu

    «Besar a la Virgen me emociona mucho. Ella nos cuida»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Claudia De Los Ángeles Díaz Benito Plaza San Bult

    «De mayor quiero ser peluquera. Me gusta crear»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Jimena Mompó Crespí Costa y Borrás-Agustina de Aragón

    «El día de la elección, el corazón me iba a mil»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Jimena Noguera Camps Sagunto-San Guillem

    «Jugaba a que era fallera mayor infantil»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Nuria Miñana Llópis Pintor Salvador Abril-Peris y Valero

    «Hicimos una mini falla en casa en el año 2020»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Olga Garriga Viciedo Justo Vilar-Mercado del Cabañal

    «La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. María Mariner Guijarro Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

    «Es un honor formar parte de la corte»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP
  1. Lola López Morales Felipe Bellver-Mare Rafols

    «Creo que represento a todos los niños de Valencia»

Lee aquí la entrevista al completo.

LP

