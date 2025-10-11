Así son las candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026 Conoce a todas las niñas que optan convertirse en la máxima representante infantil de las próximas Fallas

Erika Manso y Rosana Ferrando Sábado, 11 de octubre 2025, 00:53 | Actualizado 01:32h. Comenta Compartir

Valencia conocerá este lunes, a partir de las 19 horas, el nombre de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y sus doce compañeras de la corte de honor. La elegida recibirá la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y tomará el relevo de Lucía García Rivera. LAS PROVINCIAS presenta a las 13 niñas que optan al cargo con unas entrevistas donde explican sus aficiones e ilusiones.

Alba García-Pardo García Ingeniero Manuel Soto- Francia «Me encanta dibujar y la gimnasia»

Vega Carmen González De Martos Marín San Vicente-Periodista Azzati «Hasta enferma fui a la Cabalgata del Ninot»

Aitana Ramírez Espinosa Periodista Gil Sumbiela-Azucena «Quiero estudiar Medicina, como mi padre»

Daniella Borrego Pons Plaza del Negrito «De pequeña siempre quise ser cirujana»

Martina Songel García Convento Jerusalén-Matemático Marzal «Disfruto mucho de la Ofrenda, es especial para mí»

Marta Mercader Roig Alberique-Héroe Romeu «Besar a la Virgen me emociona mucho. Ella nos cuida»

Claudia De Los Ángeles Díaz Benito Plaza San Bult «De mayor quiero ser peluquera. Me gusta crear»

Jimena Mompó Crespí Costa y Borrás-Agustina de Aragón «El día de la elección, el corazón me iba a mil»

Jimena Noguera Camps Sagunto-San Guillem «Jugaba a que era fallera mayor infantil»

Nuria Miñana Llópis Pintor Salvador Abril-Peris y Valero «Hicimos una mini falla en casa en el año 2020»

Olga Garriga Viciedo Justo Vilar-Mercado del Cabañal «La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»

María Mariner Guijarro Jacinto Benavente-Reina Doña Germana «Es un honor formar parte de la corte»

Lola López Morales Felipe Bellver-Mare Rafols «Creo que represento a todos los niños de Valencia»

