Así son las candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026
Conoce a todas las niñas que optan convertirse en la máxima representante infantil de las próximas Fallas
Erika Manso y Rosana Ferrando
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:53
Valencia conocerá este lunes, a partir de las 19 horas, el nombre de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y sus doce compañeras de la corte de honor. La elegida recibirá la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y tomará el relevo de Lucía García Rivera. LAS PROVINCIAS presenta a las 13 niñas que optan al cargo con unas entrevistas donde explican sus aficiones e ilusiones.
-
Alba García-Pardo García Ingeniero Manuel Soto- Francia
«Me encanta dibujar y la gimnasia»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Vega Carmen González De Martos Marín San Vicente-Periodista Azzati
«Hasta enferma fui a la Cabalgata del Ninot»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Aitana Ramírez Espinosa Periodista Gil Sumbiela-Azucena
«Quiero estudiar Medicina, como mi padre»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Daniella Borrego Pons Plaza del Negrito
«De pequeña siempre quise ser cirujana»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Martina Songel García Convento Jerusalén-Matemático Marzal
«Disfruto mucho de la Ofrenda, es especial para mí»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Marta Mercader Roig Alberique-Héroe Romeu
«Besar a la Virgen me emociona mucho. Ella nos cuida»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Claudia De Los Ángeles Díaz Benito Plaza San Bult
«De mayor quiero ser peluquera. Me gusta crear»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Jimena Mompó Crespí Costa y Borrás-Agustina de Aragón
«El día de la elección, el corazón me iba a mil»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Jimena Noguera Camps Sagunto-San Guillem
«Jugaba a que era fallera mayor infantil»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Nuria Miñana Llópis Pintor Salvador Abril-Peris y Valero
«Hicimos una mini falla en casa en el año 2020»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Olga Garriga Viciedo Justo Vilar-Mercado del Cabañal
«La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
María Mariner Guijarro Jacinto Benavente-Reina Doña Germana
«Es un honor formar parte de la corte»
Lee aquí la entrevista al completo.
-
Lola López Morales Felipe Bellver-Mare Rafols
«Creo que represento a todos los niños de Valencia»
Lee aquí la entrevista al completo.