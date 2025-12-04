Qué películas ver hoy jueves en televisión: la cinta rodada en la cárcel de Alcatraz con Sean Connery y Nicolas Cage Títulos para disfrutar desde el sofá de casa este 4 de diciembre

Tamara Villena Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:12

El fin de semana está cada vez más cerca y un buen plan para ir aprovechando el tiempo libre es ver una buena película. Desde el sofá de casa hay muchas opciones disponibles sin tener que recurrir a plataformas de 'streaming', ya que los canales de televisión emiten títulos para todos los públicos y de una gran variedad de géneros.

Estas son las películas que puedes ver este jueves 4 de diciembre en televisión:

1 La 2 22.10 horas Argentina, 1985

Sinopsis: Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico se atreven a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

Director: Santiago Mitre, 2022

Interpretes: Ricardo Darín

2 Paramount 22.00 horas Un día de furia

Sinopsis: La ruptura de su matrimonio y, posteriormente, la pérdida de su empleo agravan el carácter desequilibrado y violento de William Foster, un hombre que culpa a la sociedad en la que vive de todos sus males.

Director: Joel Schumacher, 1993

Interpretes: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin, Tuesday Weld, Frederic Forrest, Lois Smith, Joey Hope Singer, Ebbe Roe Smith, Michael Paul Chan

3 Divinity 22.45 horas Sweet Home Alabama

Sinopsis: Melanie Carmichael es una joven y original diseñadora de moda de Nueva York, originaria del sur, que consigue conquistar a Andrew, el soltero más codiciado de la ciudad. El repentino anuncio de su compromiso obliga a Melanie a regresar a la ciudad donde nació, Alabama, a resolver un antiguo asunto relacionado con Jake, el hombre con quien se casó durante su escuela superior y quien se niega a darle el divorcio.

Director: Andy Tennant, 2002

Interpretes: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey, Candice Bergen, Mary Kay Place, Fred Ward, Jean Smart, Ethan Embry, Melanie Lynskey, Courtney Gains

4 Be Mad 22.30 horas Resacón en Las Vegas

Sinopsis: Dos días antes de su boda, Doug viaja en coche a Las Vegas con sus mejores amigos Phil y Stu y su futuro cuñado Alan, para celebrar un fiestón de despedida de soltero que juran que nunca olvidarán. Pero cuando los tres amigos del novio se despiertan a la mañana siguiente con una fuerte jaqueca no recuerdan nada. La suite de su lujoso hotel está convertida en un basurero y el novio no aparece por ninguna parte.

Director: Todd Phillips, 2009

Interpretes: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Heather Graham, Sasha Barrese, Jeffrey Tambor, Ken Jeong, Rachael Harris, Mike Tyson

5 FDF 22.25 horas Transporter III

Sinopsis: La Corporación de Gestión de Residuos Internacional Ecocorp ha adquirido los derechos para operar en una instalación ucraniana. Antes de poder importar residuos tóxicos que se descargarán posteriormente en los emplazamientos elegidos, deben hacerse con la documentación necesaria firmada y validada por Leonid Vasilev, el ministro de Medio Ambiente. Leonid, un acérrimo ecologista, se niega a que su país sea contaminado por estos codiciosos empresarios. Para presionarle a firmar los documentos, Ecocorp contrata a Jonas Johnson, ex Fuerza Delta, que será el encargado de encontrar la manera de hacer que firme los papeles. Entonces Johnson secuestra a la hija de Leonid, Valentina.

Director: Olivier Megaton, 2008

Interpretes: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé, Alex Kobold, David Atrakchi, Yann Sundberg, Eriq Ebouaney, David Kammenos

6 AMC 22.10 horas Búho Gris

Sinopsis: Archie Belaney, un inglés que emigró a Canadá a los 17 años, vivió allí solo, en plena naturaleza, y llegó a hacerse pasar por mestizo, hijo de padre escocés y madre apache. Años después, con el nombre de Búho Gris, recorrió Inglaterra dando una serie de concurridísimas conferencias en pro de la defensa del medio ambiente. Durante su vida en Canadá conoció a Anahareo, una india 20 años más joven que él, con la que vivió una apasionada historia de amor.

Director: Richard Attenborough, 1999

Interpretes: Pierce Brosnan, Stewart Bick, Vlasta Vrana, Annie Galipeau, Neil Kroetsch, Serge Houde, Peter Colvey, Nathaniel Arcand, Jacques Lussier, Lee-Roy Jacobs

7 Canal Hollywood 22.00 horas La Roca

Sinopsis: La antigua penitenciaría de Alcatraz, conocida como la Roca, es utilizada como atracción turística. Un día, un alto mando del ejército, junto a un grupo de soldados, toma como rehenes a los 81 turistas que se encuentran en ese momento en Alcatraz y despliega unas peligrosas armas biológicas. El terrorista amenaza con lanzar varios misiles con gas mortífero sobre la bahía de San Francisco si no recibe una determinada cantidad de dinero. Con la vida de millones de personas en juego, el gobierno y el FBI deciden llevar a cabo una misión casi suicida: enviar a un joven agente experto en armas químicas, acompañado por el único hombre que fue capaz de escapar de La Roca hace ya más de 20 años.

Director: Michael Bay, 1996

Interpretes: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, John Spencer, David Morse, William Forsythe

8 Xtrm 21.03 horas Huida desesperada

Sinopsis: Midori, una chica japonesa recién casada, finge su propio secuestro, para así poder desaparecer con su amante. Sin embargo, las cosas no salen como estaban planeadas.

Director: Craig Lahiff, 1997

Interpretes: Russell Crowe, Yûki Kudô, Kenji Isomura, Ray Barrett, Robert Mammone, Petru Gheorghiu, Anthony Phelan, Matthew Dyktynski, Colin Hay, Susan Prior

9 TCM 22.00 horas El día de la bestia

Sinopsis: El padre Ángel Berriartúa, catedrático de Teología, lleva más de 25 años estudiando el Apocalipsis de San Juan. Su intención no es otra que descifrar el mensaje oculto del texto y por fin llega a una conclusión: el Anticristo va a nacer en Madrid el 25 de diciembre de 1995.

Director: Álex de la Iglesia, 1995

Interpretes: Álex Angulo, Armando De Razza, Santiago Segura, Terele Pávez, Nathalie Seseña, Maria Grazia Cucinotta, Gianni Ippoliti, Jaime Blanch, David Pinilla, Antonio Dechent