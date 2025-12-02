Qué películas ver hoy martes en televisión: de una cinta de aventuras con Tom Holland y Sienna Miller al popular remake de una famosísima serie de televisión

La oferta para este 2 de diciembre incluye también una ciencia ficción de Michael J. Fox y otros géneros para todos los miembros de la familia

El séptimo arte es capaz de disipar los problemas que suceden a nuestro alrededor con historias que nos hacen experimentar un viaje de sensaciones sin igual. Las salas de cine son el lugar idódeo para generar esta situación, aunque en los últimos tiempos cada vez son más los que disfrutan los estrenos en pantalla grande no más de dos veces al año e incluso ninguna.

Para muchos, el gran problema de la caída en la tasa de asistencia no tiene que ver en la propia calidad del producto, sino más bien en el aumento del precio de las entradas. El cine siempre ha sido una forma de ocio para disfrutar en familia o con amigos, pero para una gran parte de personas ha pasado de ser un entretenimiento a convertirse en un lujo. Por ello, mucha gente decide disfrutar del cine desde casa a través de las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Video, Max (HBO), Disney+ o Filmin encontramos catálogos con miles de productos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Además, podemos descargar estas aplicaciones en cualquier dispositivo para disfrutar de ellas en todas partes. El precio de cada uno de estos servicios oscila entre 15 y 20 euros mensuales. Un dispendio que, con la realidad económica actual, no todo el mundo puede permitirse.

La televisión en abierto ofrece gran cantidad de películas para disfrutar del séptimo arte sin tener que invertir ni un solo euro. Aquí están algunas de las más destacadas para este martes 2 de diciembre.

BeMad 11:14 horas Z, la ciudad perdida

Año: 2016

Dirección: David Grann

Reparto: Charlie Hunnam, Tom Holland, Robert Pattinson, Sienna Miller, Angus Macfayden, Ian McDiarmid, Clive Francis, Elena Solovei.

Sinopsis: En 1925, el explorador Percival Fawcett partió junto a su hijo mayor para encontrar una civilización perdida del Amazonas.

AXN Movies 14.42 horas Los Ángeles de Charlie

Año: 2019

Dirección: Elizabeth Banks

Reparto: Naomi Scott , Elizabeth Banks, Patrick Stewart , Kristen Stewart , Ella Balinska, Djimon Hounsou, Sam Claflin.

Sinopsis: Cuando una joven ingeniera de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, la misteriosa Agencia Townsend entra en acción. Los Ángeles arriesgarán sus vidas para salvar al mundo de una potente y discreta máquina de matar.

Neox 17:30 horas Regreso al futuro

Año: 1985

Dirección: Robert Zemeckis

Reparto: Michael J. Fox , Christopher Lloyd , Lea Thompson , Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells

Sinopsis: Doc Brown es un excéntrico científico que inventa una máquina del tiempo aprovechando la carrocería de un deportivo DeLorean. Para probarla, Doc convence a su amigo, el joven Marty McFly. Así, Marty viajará 30 años atrás y conocerá a sus propios padres cuando eran jóvenes. Pero su aparición en el pasado cambiará los acontecimientos que hicieron que estos se conocieran, poniendo así en peligro la propia existencia de Marty.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Mortal'. Be Mad. 17.51 horas

- 'Colmillo blanco'. Trece. 16.45 horas

- 'La noche de los desaparecidos'. Dark. 17.10 horas

- 'Ejecución inminente'. Calle 13. 22.55 horas

- 'Red de traición'. FDF. 22.55 horas

- 'Taxi 4'. AXN Movies. 11.35 horas

- 'Tomiris'. Be Mad. 13.29 horas.

