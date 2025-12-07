Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia Una persona que pasaba por el lugar sobre las doce y media de la noche encontró a la víctima en el suelo en estado inconsciente y un cuchillo a su lado

Javier Martínez Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:51 | Actualizado 14:02h.

Un joven ha resultado herido muy grave tras ser acuchillado en el tórax y el cuello en el viejo cauce del río Turia en la ciudad de Valencia. La brutal agresión tuvo lugar sobre las doce y media de la pasada noche en los jardines del Turia a la altura de la avenida Pío XII.

Una persona que pasaba por el lugar encontró a la víctima en el suelo, con el pecho ensangrentado, y llamó al teléfono de emergencias 112. Tras recibir el aviso de que habían encontrado a un hombre inconsciente en el viejo cauce, varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Valencia acudieron con urgencia al lugar, concretamente a la zona ajardinada situada junto a la pista de atletismo.

También se desplazó un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que estabilizó al herido y lo trasladó en una ambulancia a un hospital. El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Valencia se hizo cargo de las investigaciones. Un equipo de la Brigada Provincial de Policía Científica acudió también al lugar para buscar posibles huellas del autor de la agresión.

Los primeros agentes que prestaron auxilio a la víctima encontraron un cuchillo en el suelo, por lo que metieron el arma en una bolsa y la trasladaron a dependencias policiales para buscar huellas. El joven latino ingresó en estado muy grave en el hospital y su pronóstico es reservado, según informaron fuentes médicas.

Los sanitarios que atendieron al joven confirmaron a la Policía que tenía heridas de arma blanca en el tórax y el cuello. La víctima olía a alcohol, por lo que todo parece indicar que se encontraba en estado de embriaguez cuando sufrió la agresión.

Algunas accesos y zonas del viejo cauce del río tienen videovigilancia, por lo que los investigadores han comenzado ya a visionar las imágenes grabadas entre las doce de la noche y la una de la madrugada para esclarecer los hechos e identificar al autor de la agresión. Una pelea por causas que se desconocen o un violento robo perpetrado con un cuchillo son dos de las hipótesis que baraja la Policía tras las primeras investigaciones.

