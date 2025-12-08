Consulta el horóscopo gratis de hoy lunes 8 de diciembre de 2025

B.N Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:40 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 8 de diciembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

En cuestiones de dinero, los Aries tendrán una semana complicada. No ves la manera de salir adelante en el futuro. No permitas que el miedo pueda contigo. La energía astral en funcionamiento te pedirá vivir día a día sin un plan detallado para el futuro. ¡Es difícil, pero lo lograrás!

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu ambición profesional esta semana sentirá una sacudida. La configuración astral te pondrá sensible al hecho de que estarás disminuyendo tu libertad de expresión para cumplir con la norma. Y aparentemente desearás hacerlo sin importar el precio. Por más que ansíes reconocimiento, no es ésta la manera de lograrlo. No podrás seguir así por mucho tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Existe la posibilidad de que en los últimos días muchos planes y deseos hayan tomado forma en tu mente. Como regla general, siempre quieres crear nuevas ideas, mientras más mejor. Pero hoy, la fría brisa del realismo barrerá estos esquemas grandiosos, liquidando todas esas ideas menos aquellas que realmente sean viables. Lo que quede tendrá sustancia, y valdrá la pena hacerlo.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Cuestionarás algunos aspectos fundamentales de tu profesión. Pero no será algo tan malo. Es muy fácil para ti acumular experiencias sin intentar sintetizarlas y entender su significado profundo y entre líneas. Y ésta no es una manera equivocada de ir por la vida. Pero la energía astral de hoy te pedirá que profundices en el significado de la profesión que has elegido. ¡Prepárate para algunas perspectivas interesantes!

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Nada te hará sentir seguridad en este momento. Hoy, esto será así más que nunca. La energía celestial te retraerá nuevamente a viejos moldes de inseguridades personales. Como resultado, te acercarás a los demás si es que no te sientes que estás recibiendo suficiente amor. Saca esto de tu cabeza y verás cómo las cosas comienzan a mejorar.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

El día por venir será desafiante ya que la alineación astral traerá una corriente fría y dura a tus aguas. Existe una persona que intentará frenar tu creatividad y mantenerte encerrado/a en la dura realidad. Pero no te preocupes, sabes cómo evadirte de cualquier atentado mezquino para capturar tu espíritu.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

El día por delante será como limpiar un claro en el jardín cortando la madera vieja y arrancando la maleza. No te sorprendas si encuentras algunas pertenencias leales, muy queridas, perdidas por lo bajo. Será un día agradable y productivo y recogerás los beneficios del trabajo de hoy mañana.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Reprochas con demasiada frecuencia a tu pareja por no darte la independencia suficiente. Y a la vez tratas de estar tan cerca de ella, ¡que eres tú quien crea el dilema! Hoy la energía astral en juego te impulsará a que reclames tu independencia y te liberes de ese miedo constante a que tu pareja te vaya a abandonar. Confía en que no es preciso estar en la misma habitación con la otra persona para que te ame.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Si tanto añoras tu libertad, ¿por qué no has intentado alcanzarla? ¿Es porque no te pareció práctico hacerlo, o has estado sintiendo que tu relación es lo único estable en medio de una vida de otro modo tumultuosa? La energía astral en juego te dice que confíes en lograr la vida que deseas. Sin embargo, quizás debas «dejar todo» para lograrlo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy no intentes lograr todo lo que deseas realizar. La actual alineación celestial está señalando que habrá pérdidas de energía con relación a encuentros casuales que sucedan hoy. Habrá quienes intenten venderte algo o te pedirán ayuda o consejos por problemas personales. Tú, que añoras tener tiempo a solas para concentrarte, deberás cuidarte de no quedar atrapado/a en las necesidades de los demás.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tú, que estás bastante acostumbrado/a a sufrir restricciones, enfrentarás las dificultades del día mucho mejor que tus compañeros. ¡Pero no te sacrifiques! Como te gusta ser útil, tu bondad te hace correr el riesgo de que se aprovechen de ti. En vez de seguir aceptando más compromisos ¿por qué no compartir la abundancia de trabajo con quienes son responsables por él?

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No tiene sentido que trates de nadar contra la corriente a pesar del coraje que tienes. En este momento puede que estés en medio de fuertes corrientes que no te están llevando hacia donde deseas. Por lo general, un buen capitán prefiere dejarse arrastrar fuera del curso en vez de luchar contra la corriente y arriesgarse a detenerse. ¡No asumas más responsabilidades de las que puedes manejar! Presta atención a la energía astral y déjate llevar con la corriente. Podrías llegar al punto deseado desde un principio.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.