Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz El eje afectivo cohesionador de la familia era gran amante de los viajes, de la música clásica y de la lectura I Mostró siempre sensibilidad exquisita y marcada discreción

Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz, ha fallecido en Valencia a los 84 años de edad, cuando estaba cerca de cumplir los 85. Nacida en Almàssera destacó a lo largo de su vida por la discreción. Pese al destacado papel que en la sociedad valenciana, y a lo largo del mundo, alcanzó la familia Lladró de la mano de la gran labor empresarial desarrollada a través de la porcelana decorativa, siempre se mantuvo en un «segundo plano». Nunca buscó notoriedad. A este rasgo de su personalidad se añade la gran inquietud estética que la acompañaba.

En su círculo más próximo, quienes la conocían bien, han destacado a LAS PROVINCIAS que su papel siempre fue el de «cohesionar a la familia en su sentido más amplio». Amparo Roig actuó en todo momento como eje de unión. Fue la clave para «hacer familia», ha apuntado el tercero de sus hijos, David Lladró Roig. «Gran esposa, gran madre y gran abuela de siete nietos, y también excepcional amiga», ha añadido.

Cuando refieren la especial virtud que es la discreción, de Amparo Roig se relata que siempre estuvo cerca de su marido, pero respetando «la posición» que por su condición de empresario de gran proyección internacional desarrolló durante muchos años. Amante de los viajes, acompañó a su marido en innumerables desplazamientos por todo el mundo.

Junto con el amor por los viajes, la gran afición de Amparo Roig era la lectura. «Devoraba libros». La música clásica también se cuenta entre las inquietudes de una mujer fiel al Palau de la Música, donde disfrutaba del abono de la casa para seguir los conciertos. Viajes, lectura y música clásica, aficiones que sin duda describen una sensibilidad exquisita, que también mostraba en su aspecto y en sus formas.

«Destacaba por su elegancia y su manera de vestir» y por «esa inteligencia innata que tienen las mujeres». Viuda del empresario Vicente Lladró Dolz –tercer hermano de la saga empresarial– desde 2019 deja a sus hijos Juan Vicente, Inmaculada y David; y a sus nietos: Curro, Marcos, Lucas, Gracia, Nicolás, María, Vicente y Marta.

La familia ha comunicado que la capilla ardiente estará habilitada este martes a partir de las 10 horas en el tanatorio municipal de Valencia, donde a las 12,45 horas se celebrará el funeral. DEP.