Korir y Jepkosgei reinan en el Maratón de Valencia

Los 42,195 kilómetros del recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich son una oportunidad fantástica para volar, como demostraron los más de 36. ... 000 participantes populares que volvieron a llenar este domingo 7 de diciembre las calles de la ciudad de los clásicos estridentes colores del running.

Porque parece que si uno no corre con fosforitos y chillones, no puede ir rápido. Las condiciones climatológicas fueron excepcionales, con un gran día soleado, sin una nube, sin apenas viento y con unas cálidas temperaturas impropias del mes del calendario en el que estamos.

Y ni con todos esos condicionantes, se pudo conseguir el objetivo de batir el récord del mundo masculino. El favorito, el etíope Sisay Lemma, fue una de las decepciones de la prueba, quedándose atrás un poco después de la mitad del recorrido. Eso abrió la puerta a una pequeña sopresa, como fue la victoria del keniata John Korir, el segundo favorito, con un tiempo oficioso de 2:02:24, quedándose a alrededor de dos minutos de la plusmarca mundial.

El africano pegó un cambio de ritmo sobre el kilómetro 25 y se distanció de sus perseguidores, una distancia que ya nadie recuperó y le permitió conseguir esa gran imagen de ser el único cruzando la línea de meta en solitario en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El podio lo completó el alemán Amanal Petros, que batió su récord nacional con un oficioso 2:04:03, y el noruego Awet Kibrab, con un provisional 2:05:23.

No obstante, la buena noticia del Maratón estuvo en el lado de la competición femenina, ya que la africana Joyciline Jepkosgei sí consiguió la mejor marca mundial del año, batiendo la keniata el récord de la prueba valenciana, con un tiempazo de 2:14:00, bajando en casi un minuto el mejor crono jamás registrado en Valencia.

Tuvo una gran batalla codo con codo junto a la etíope Peres Jepchirchir, con quien se disputó el triunfo hasta prácticamente los últimos dos kilómetros. Al igual que pasó con Lemma en los chicos, su compatriota la favorita Amane Beriso también se quedó atrás y no pudo imponer su condición de máxima candidata a la victoria.

Los más de 380 atletas de élite que acudieron a esta 45ª edición del Maratón de Valencia consiguieron buenas marcas gracias al siempre favorable recorrido valenciano. Sin embargo, la nota negativa del día fue el español Tariku Novales, que a la media hora de carrera empezó a notar unas molestias en su pierna y se echó a un lado, con claros gestos de dolor y rabia.

El mejor español fue Ibrahim Chakir, que cruzó la línea de meta del Maratón de Valencia en un tiempo de 2:07:20, unos dos minutos por encima del récord nacional pero bajando en unos segundos su mejor tiempo individual. La mejor española fue Meritxell Soler, con un tiempo de 2:24:20, también mejorando su mejor tiempo personal.

Y es que pese a que el Maratón de Valencia es una prueba idónea para volar y hacer un buen tiempo, no deja de tener una dureza increíble propia de los 42 kilómetros de recorrido. Un sufrimiento que para muchos se convertía en alegría y satisfacción al cruzar la línea de meta, fuera el tiempo que fuera, recibiendo esa sensación de emoción por ver cumplido un reto y un sueño. Porque no por nada a Valencia se la conoce como la 'ciudad del running'. No es un mero eslogan publicitario. Es la realidad. Nos vemos el próximo 6 de diciembre de 2026.