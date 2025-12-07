Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido el ladrón de la millonaria bicicleta de Jorge Martín
Juan Roig, junto a Carmen Prades, la Fallera Mayor de Valencia de 2026.

Juan Roig, junto a Carmen Prades, la Fallera Mayor de Valencia de 2026. Iván Arlandis

Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»

Maratón de Valencia ·

El empresario se muestra satisfecho tras un nuevo éxito del Maratón de Valencia: «A algunos les fastidiamos el tráfico, pero yo creo que es muy bonito para el bien común de toda la ciudad»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:22

Juan Roig atendió a los medios tras la finalización del Maratón Valencia 2025 Trinidad Alfonso Zúrich, y como mecenas de la prueba, el empresario ... valenciano se mostró muy contento y satisfecho por volver a llenar la ciudad de corredores. «Muy, muy satisfechos y muy contentos de lo que se ha conseguido. Yo creo que hemos hecho una maratón muy sostenible, sostenible desde todos los aspectos, por supuesto económico, ya es una prueba que por sí sola se mantiene y para nosotros es un gran objetivo cumplido», dijo Roig, que tuvo tiempo para tomarse con un poco de humor las quejas de los ciudadanos: «Además se ha llenado con 36.000 corredores, se ha llenado la ciudad y hay que pedirle disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortillas sin romper huevos. A algunos de ellos les fastidiamos el tráfico y les pido disculpas, pero yo creo que es muy bonito para el bien común de toda la ciudad».

