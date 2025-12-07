Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»

Juan Roig atendió a los medios tras la finalización del Maratón Valencia 2025 Trinidad Alfonso Zúrich, y como mecenas de la prueba, el empresario ... valenciano se mostró muy contento y satisfecho por volver a llenar la ciudad de corredores. «Muy, muy satisfechos y muy contentos de lo que se ha conseguido. Yo creo que hemos hecho una maratón muy sostenible, sostenible desde todos los aspectos, por supuesto económico, ya es una prueba que por sí sola se mantiene y para nosotros es un gran objetivo cumplido», dijo Roig, que tuvo tiempo para tomarse con un poco de humor las quejas de los ciudadanos: «Además se ha llenado con 36.000 corredores, se ha llenado la ciudad y hay que pedirle disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortillas sin romper huevos. A algunos de ellos les fastidiamos el tráfico y les pido disculpas, pero yo creo que es muy bonito para el bien común de toda la ciudad».

Preguntado por el hecho de que otro año más se escapa la opción de batir el récord del mundo, el empresario no se mostró preocupado. «A continuar haciendo una gran organización y que tengamos 36.000 corredores, que salga muy bien y si te pillan con el pincel en la mano, hay un día que bates el récord, que es lo que haremos», dijo inicialmente, y al ser preguntado por si la solución pasa por aumentar el premio de un millón de euros, no quiso mojarse: «Primero cuando lo consigamos, luego ya lo podremos aumentar, pero de momento solo son palabras. Ahora cuando se haga el hecho, todavía podremos hacer esa pregunta. Ahora se mantiene y está muy bien, para hombres y para mujeres».

También fue preguntado Roig por si es posible aumentar el número de corredores. «Para mí sería muy fácil, lo difícil es para el organizador, pero para mí en vez de 36.000, hay demanda de hacer 60.000 si quisiéramos el año que viene y no va a poder ser. La ciudad y la organización dan lo que dan, yo les aprieto y les digo que tienen que hacer más, pero Paco Borao es el que sabrá contestar mejor», señaló Roig.

El empresario también explicó a qué se refería con tildar de sostenible el Maratón: «Se paga con los ingresos propios. La propia organización genera el dinero suficiente a través de los sponsors, de la inscripción y de muchas cosas que se han hecho para llegar a que sea sostenible, que es lo que tenemos que hacer en todas las cosas que organicemos en España. Que las cosas tienen que ser sostenibles, no subvencionables. Esta no cobramos ninguna subvención de ningún ente. Bueno, la ciudad nos deja de forma gratuita toda la infraestructura, que ya hace bastante por hacerlo, pero que es sostenible por ella».

Por otro lado, el orgnizador de la carrera, Paco Borao, de la SD Correcaminos, valoró así la prueba de este 2025: «Estoy más que satisfecho por seguir manteniendo, yo diría, el objetivo olímpico. Es de que cada vez hacer las cosas más grandes y mejores. Entonces, primero mejores y segundo más grandes. Como bien ha dicho Juan Roig, no podemos querer ser más grandes sin controlar la calidad. Es decir, no podemos perder ni un gramo de calidad en el objetivo del crecimiento y en eso hemos estado estos años y en eso vamos a seguir estando».

El organizador se mostró satisfecho por la plusmarca femenina: «Sí, ha sido la mejor marca del año, efectivamente, en Valencia. No hay más que ver, yo diría, el abanico de nacionalidades y el abanico de tipos de gente que viene de todo el mundo y que llega aquí y da una vista alrededor, se da cuenta de que, vamos a ver, ha venido a correr al paraíso. No solamente al paraíso, yo diría, de imagen, sino al paraíso de circuito de maratón y de ahí nacen todos los mejores tiempos y todos los récords que todo corredor del primero al último busca mejorar y eso es lo que estamos consiguiendo».

Esa respuesta dio pie a un momento gracioso entre ambos, ya que Juan Roig interrumpió las palabras de Borao. «Se ha batido el récord de Japón y Paco se ha comprometido que el año que viene habrán 500 japoneses corriendo la maratón», dijo Roig. «Sí, sin ninguna duda. Han venido cinco, mañana me voy a Japón y voy a vender el maratón de Valencia y espero que bueno, que los controlaremos, no vengan aquí 40.000 y esto sea una maratón japonesa», respondió Borao. «No estaría mal, entre japonesa y china, casi japonesa», bromeó Roig.

Posterior a ese intercambio, Borao finalizó su valoración. «Bueno, como he dicho antes, la organización de este maratón y todos los que formamos parte del equipo organizador siempre queremos ser mejores y más grandes, pero no queremos en ese objetivo perder ni un solo gramo de calidad y en eso está. Si queréis compromisos, pues hablaremos la semana que viene», sentenció.