Qué es el Décimo Azul de la Lotería de Navidad, uno de los boletos más especiales Más allá del clásico que imprime La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre junto a Loterías y Apuestas del Estado y que se distribuye entre las administraciones hay distintos tipos de décimos de Lotería,

A. Pedroche Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:19

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición que, cada año, llena los hogares españoles de ilusión. El 22 de diciembre es un día de muchas emociones. Aquellos agraciados que tienen la fortuna de recibir alguno de sus premios se llenan de felicidad al ver que los niños de San Idelfonso cantan su número. Lo difícil realmente es comprar un décimo que esté premiado. El azar es el que manda, pero hay mucho supersticioso. Hay una serie de terminaciones que, por un motivo u otro, son siempre las más buscadas. Muchos creen que, más allá del número y la serie, todos son iguales. De esta forma, puedes adquirir tu décimo de Navidad de forma preimpresa (el boleto tradicional de toda la vida), impresa (de máquina) o por internet.

Los boletos preimpresos son los tradicionales que se consiguen de venta exclusiva en las administraciones de lotería. Este método lo que permite es la reserva de números. Los boletos impresos son más conocidos como 'de máquina'. Y es aquí, en este bloque, donde se puede elegir entre los impresos en color blanco o los azules.

Estos décimos se sacan bajo demanda de la máquina, son igual de válidos que los décimos de toda la vida y se pueden comprar y cobrar en cualquier vendedor oficial. Surge como una alternativa moderna. Su diseño y colorido lo hacen más atractivo para los jugadores. Sin embargo, cada papel de este formato representa un solo décimo, a diferencia del blanco que puede contener las 10 fracciones en un mismo papel.

La ventaja de escoger los décimos por terminal es que pueden adquirirse de dos formas: eligiendo el número de entre todos los disponibles para la venta, o elegir combinaciones aleatorias totales (de todo el número) o parciales (alguna cifras las elige el comprador y otras son al azar).

