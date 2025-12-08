La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados Más de 30 localidades pasan la noche bajo cero y los termómetros seguirán bajando este lunes

Un hombre se abriga del frío por la calle.

María Gardó Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:34

La Comunitat Valenciana ha vivido unos días de temperaturas suaves que han llegado a su fin durante la madrugada de este domingo a lunes, cuando algunas localidades han pasado bastante frío. Municipios como Bocairent (-5,6 grados), Xixona (-5,6 grados) o El Toro (-5,7 grados) han marcado las temperaturas más bajas.

Ares del Maestrat, Villena y Vilafranca han pasado la noche por debajo de los -4 grados de temperatura.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro -5,7 Bocairent -5,6 Xixona -5,6 Vilafranca -4,7 Villena -4,7 Ares del Maestrat -4,4 Camporrobles -3,7 Morella -3,5 Ayora -3,2 Utiel -2,5

En total, más de 30 municipios han dormido por debajo de los 0 grados de temperatura.

Durante este lunes seguirán bajando los termómetros en la Comunitat. El ambiente seguirá despejado.