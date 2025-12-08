La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
Más de 30 localidades pasan la noche bajo cero y los termómetros seguirán bajando este lunes
Valencia
Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:34
La Comunitat Valenciana ha vivido unos días de temperaturas suaves que han llegado a su fin durante la madrugada de este domingo a lunes, cuando algunas localidades han pasado bastante frío. Municipios como Bocairent (-5,6 grados), Xixona (-5,6 grados) o El Toro (-5,7 grados) han marcado las temperaturas más bajas.
Ares del Maestrat, Villena y Vilafranca han pasado la noche por debajo de los -4 grados de temperatura.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|El Toro
|-5,7
|Bocairent
|-5,6
|Xixona
|-5,6
|Vilafranca
|-4,7
|Villena
|-4,7
|Ares del Maestrat
|-4,4
|Camporrobles
|-3,7
|Morella
|-3,5
|Ayora
|-3,2
|Utiel
|-2,5
En total, más de 30 municipios han dormido por debajo de los 0 grados de temperatura.
Durante este lunes seguirán bajando los termómetros en la Comunitat. El ambiente seguirá despejado.