Un hombre se abriga del frío por la calle. Ramón L. Pérez

La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados

Más de 30 localidades pasan la noche bajo cero y los termómetros seguirán bajando este lunes

María Gardó

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:34

La Comunitat Valenciana ha vivido unos días de temperaturas suaves que han llegado a su fin durante la madrugada de este domingo a lunes, cuando algunas localidades han pasado bastante frío. Municipios como Bocairent (-5,6 grados), Xixona (-5,6 grados) o El Toro (-5,7 grados) han marcado las temperaturas más bajas.

Ares del Maestrat, Villena y Vilafranca han pasado la noche por debajo de los -4 grados de temperatura.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
El Toro -5,7
Bocairent -5,6
Xixona -5,6
Vilafranca -4,7
Villena -4,7
Ares del Maestrat -4,4
Camporrobles -3,7
Morella -3,5
Ayora -3,2
Utiel -2,5

En total, más de 30 municipios han dormido por debajo de los 0 grados de temperatura.

Durante este lunes seguirán bajando los termómetros en la Comunitat. El ambiente seguirá despejado.

