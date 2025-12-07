El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad Esta localidad ofrece actividades para todas las edades en estas fechas mágicas

A poco más de una hora de Valencia se sitúa uno de los pueblos más bonitos de la Navidad. Este municipio no es otro que Peñíscola, que se ha convertido en un referente en la Comunitat y en España durante estas fechas. No es casualidad que en 2021 fuera elegido 'El Pueblo de Ferrero Rocher', un reconocimiento que premia a los lugares más mágicos y luminosos del país. Desde entonces, Peñíscola brilla con más fuerza cada año, y sus calles empedradas, el castillo templario y las luces reflejadas en el mar crean un escenario de cuento.

Además, la localidad se esmera en ofrecer un abanico de actos y eventos para disfrutar de estas fechas mágicas.

La gran novedad de este año es el videomapping 'La Magia de la Navidad', una proyección sobre la muralla norte del castillo que combinará luz, sonido y fantasía. Este espectáculo inmersivo promete transportar al público a un viaje sensorial por el espíritu navideño, mezclando tradición y tecnología en uno de los escenarios más icónicos de la ciudad. Será el 19, 20 y 21 de diciembre.

Otra de las citas más esperadas es el Mercado de Navidad, que se celebra del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 en la plaza de Santa María, en pleno casco antiguo. Se complementa con el Mercado Medieval, que tendrá lugar del 27 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, donde no faltarán los espectáculos de caballeros, los juglares, la música y los talleres de oficios tradicionales.

Para los más festeros, el Ayuntamiento ha programado verbenas populares los días 24 y 31 de diciembre de 2025, además del 5 de enero de 2026, para despedir el año y recibir a los Reyes Magos.