Aemet anuncia un cambio en el tiempo en la Comunitat a partir de este lunes

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:23

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su previsión para la próxima semana y destaca la presencia de brumas matinales, que afectarán especialmente a las zonas interiores y a algunas áreas del litoral. Respecto a las temperaturas, quedarán atrás estos días veraniegos y regresaremos a valores más propios de la época con valores que rondarán entre los 8 grados de mínima y los 19 de máxima.

Para este lunes, 8 de diciembre, festivo nacional, Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas al final del día. Se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Valencia, que serán también posibles en puntos del litoral norte. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el tercio norte, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios. El viento será flojo y variable, con intervalos de viento del oeste a primeras horas en Valencia y Alicante, y con predominio de las componentes este y sur en el litoral durante las horas centrales.

La previsión para el martes indica cielo poco nuboso o despejado. Podrán formarse brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en algunos puntos del litoral. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo un ligero ascenso de las máximas en Valencia y Alicante. El viento será flojo de componente oeste.

De cara al miércoles, se esperan intervalos nubosos en el interior y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto. Las brumas matinales podrían afectar los extremos norte y sur del litoral. Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán igual. El viento será flojo y variable, tendiendo a ser del nordeste flojo a última hora del día, ocasionalmente moderado en el litoral.

Durante el jueves, se prevén intervalos de nubes bajas, menos frecuentes durante las horas centrales del día. Habrá probables brumas y bancos de niebla en el interior de Alicante y en el interior sur de Valencia por la mañana y al final del día, sin descartar que también se den en algunas zonas del litoral. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un descenso. El viento será flojo y variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral a primeras horas.

