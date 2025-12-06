La zona marítima de Valencia se llena de corredores y de visitantes de la feria de atracciones en un día con máximas de 23 grados

Dos chavales hacen toques con un balón de playa a escasos metros del mar. Cabeza, cabeza, rodilla, cabeza y balón al suelo. Decenas de jóvenes ... se agolpan alrededor de media docena de redes de vóley. «No te rindas, va», le dice un compañero a otro a punto de perder la partida. Centeneras de parejas dejan que los rayos de sol se deslicen por su rostro mientras pasean agarrados de la mano, mientras los brazos de los camareros sacan 'esmorzars' uno detrás de otro sin descanso. Esta es la estampa que ofrece este sábado la zona marítima de Valencia, donde las máximas de 23 grados y la oferta de planes como la Feria de Atracciones de Navidad, ubicada en la Marina, o el Maratón de Valencia han empujado a miles de turistas y de valencianos a acercarse al litoral.

Cada vez que el sol se impone en el cielo y las temperaturas rebasan los 20 grados, Valencia vira hacia el mar. Y como ambas condiciones se han dado este sábado, así ha ocurrido. Bien sea para disfrutar de un paseo en familia, para realizar un último trote antes del Maratón o disfrutar de las atracciones recién estrenadas, el ambiente creado ha sido más propio de principios de otoño o finales de primavera que de estas fechas.

Noticia relacionada El espíritu del Cabanyal

Las previsiones que la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ofrecía este sábado, con mínimas de 16 grados y máximas de 23 en el 'cap i casal', ya dejaban entrever que la zona marítima se iba a llenar de visitantes. Unas temperaturas que, combinadas con el inicio del puente de diciembre, que este año regala el lunes como día extra de vacaciones, han atraído a turistas y valencianos a partes iguales.

Una de las imágenes más repetidas durante la mañana ha sido la de corredores realizando el último entrenamiento, el de trotar y estirar piernas, antes del Maratón de Valencia. La camiseta blanca y naranja que la organización regala esta edición se sucedía constantemente por el paseo marítimo, acompañada en la mayoría de casos de gafas de sol de corredor y de unas zapatillas de colores llamativos. Por grupos o de manera individual, el objetivo era estirar las piernas antes de la gran cita que reunirá a 36.000 corredores de 150 nacionalidades diferentes.

Tampoco han faltado los que han aprovechado para tomarse un helado o beberse un refrigerio. Aunque cada vez quedan menos restaurantes en la playa de la Malva-Rosa por el proceso de demolición que el Ayuntamiento acomete desde principios de octubre de los colindantes con la arena, en la zona más al sur, en la playa de las Arenas, las terrazas de los locales estaban prácticamente llenas.

Menos han sido los que han optado por cruzar la frontera entre el cemento y la arena para imbuirse en las aguas mediterráneas, aunque algún valiente se ha atrevido a meterse de cuerpo entero en la fría agua. Eso sí, decenas de personas, zapatillas en mano, han decidido desplazar la caminata del paseo a la arena.

Feria de Atracciones de Navidad

Otro de los atractivos que este sábado ha orientado la ciudad hacia el mar ha sido la apertura de la Feria de Atracciones de Navidad, ubicada en el Grao. Aunque la afluencia por la mañana ha sido más bien floja, en la tarde centenares de personas, mayoritariamente niños y adolescentes, se han acercado para subirse en alguna de las 49 atracciones.

Así, los visitantes han alternado la Super Cazuela con el Super Ratón, a la vez que disparaban globos con escopetas de feria en busca de un peluche de recompensa. Todo en medio de una vorágine de luces de neón llamativas y feriantes replicando frases atractivas para llamar la atención de los usuarios.

Una de las novedades de este año de la feria es Impact, una atracción de tres brazos y con múltiples asientos que suben a una altura de seis o siete metros y que rota en altura. Los gritos de adrenalina que se han escuchado en cada turno corroboran la emoción de los visitantes.

Que el lunes sea festivo ha sido una de las razones por la que los datos de ocupación hotelera del puente de diciembre han mejorado respecto al año anterior. La previsión es del 77%, según los datos de la Conselleria de Turismo, Industria, Comercio e Innovación. Los datos en Valencia capital, con la celebración del Maratón como impulso clave, ascienden hasta el 90%. Valencia comienza el puente de diciembre mirando hacia el mar.