Varias personas en la playa de Valencia, este sábado. Pau Alemany.

La zona marítima de Valencia se llena de corredores y de visitantes de la feria de atracciones en un día con máximas de 23 grados

El buen tiempo del inicio del puente de diciembre empuja a centenares de personas a acercarse al litoral del 'cap i casal'

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:48

Dos chavales hacen toques con un balón de playa a escasos metros del mar. Cabeza, cabeza, rodilla, cabeza y balón al suelo. Decenas de jóvenes ... se agolpan alrededor de media docena de redes de vóley. «No te rindas, va», le dice un compañero a otro a punto de perder la partida. Centeneras de parejas dejan que los rayos de sol se deslicen por su rostro mientras pasean agarrados de la mano, mientras los brazos de los camareros sacan 'esmorzars' uno detrás de otro sin descanso. Esta es la estampa que ofrece este sábado la zona marítima de Valencia, donde las máximas de 23 grados y la oferta de planes como la Feria de Atracciones de Navidad, ubicada en la Marina, o el Maratón de Valencia han empujado a miles de turistas y de valencianos a acercarse al litoral.

