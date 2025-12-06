Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 6 de diciembre de 2025

TV Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:58 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado, 6 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Debes demostrar más cariño a las personas que te importan. Cuidado con las autogratificaciones, sé más comedido. Tómate con calma la avalancha de trabajo de hoy, poco a poco las cosas saldrán. Mientras tu salud siga resentida, es mejor que no cometas excesos.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

No seas tan agresivo/a con las personas que te quieren. Debes poner límites a tus gastos o no llegarás a fin de mes. Los ahorros ya se están acabando. Tienes suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Sacúdete la pereza, haz más ejercicio físico.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Habla más abiertamente con tu pareja sobre tus sentimientos. Guarda algo de dinero, ya que pueden surgirte imprevistos. Tus méritos se traducen en una mejora laboral, que llegará más pronto de lo que crees. Propensión a dolores musculares.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Las peleas sin ningún tipo de fundamento te alejan de tu pareja. Debes abstenerte de asumir riesgos financieros. Éxito en los estudios o en el trabajo. Evita las bebidas alcohólicas.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Tu saldo te permite realizar ese viaje soñado, date un capricho. Trata de captar nuevos clientes para tu empresa. Puedes recaer por un constipado mal curado.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Vivirás las relaciones de manera intensa. El dinero es importante, pero no lo es todo. Notarás mucho movimiento en tu trabajo, no te alarmes. El abandono físico puede arruinar tu estómago.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

La complicidad con tu pareja va en aumento, disfrútala. Gasta sin miedo, luego no te faltará. No confundas lo personal con lo profesional. Gozarás de un perfecto equilibrio físico y mental.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Pasar demasiado tiempo solo puede deprimirte. Los astros te empujan a gastar más de lo que debes. Es hora de autoafirmarse ante tus jefes. Evite las comidas muy picantes.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

No esperes a que tu pareja te pida explicaciones. Controla personalmente tus asuntos financieros, no los dejes en manos de otra persona. Cuidado con los comentarios que haces en el trabajo. Un baño de sales es algo muy recomendable.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Echas de menos a alguien que significa mucho para ti. Apuesta fuerte en los negocios y te verás recompensado. Viejos proyectos laborales pueden empezar a cuajar. Vigila las molestias musculares. .

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás tratando a tus familiares de una forma injusta. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de tu negocio. El trabajo anterior se traduce en resultados positivos. Cuidado con los cambios de temperatura.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Lograrás por fin hablar con la persona que te interesa. Pon al día tus cuentas antes de gastar alegremente. Los vientos laborales soplan a tu favor. No te acuestes inmediatamente después de cenar.

Fechas de cada signo del zodiaco

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

