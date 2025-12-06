Qué películas ver hoy sábado en televisión: de 'Braveheart' a Harry Potter a un thriller de espías de Christopher Nolan Títulos para ver este 6 de diciembre en la pequeña pantalla

Tamara Villena Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:02

El fin de semana comienza con puñado de buenas películas para ver en los canales de televisión. Y es que para disfrutar del buen cine no hace falta recurrir a las plataformas de 'streaming', que tienen un catálogo tan extenso en el que a veces nos terminamos perdiendo y tardamos media hora en escocger algo. Así que ver qué hacen en la pequeña pantalla siempre es una buena opción para no complicarse demasiado, ya que además siempre hay géneros para todos los gustos.

Este sábado se pueden ver las siguientes películas en televisión:

1 La 1 23.40 horas Maixabel

Sinopsis: En 2000, el marido de Maixabel Lasa, Juan María Jaúregui, fue asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista.

Directora: Icíar Bollaín, 2021

Interpretes: Blanca Portillo, Luis Tosar, Bruno Sevilla, Urko Olazábal, María Cerezuela, Tamara Canosa, María Jesús Hoyos

2 Cuatro 22.00 horas Venom: habrá matanza

Sinopsis: El letal protector Venom se reencuentra con Cletus Cassady, más conocido como Carnage, el enemigo más sangriento de la historia de Spider-Man.

Directora: Andy Serkis, 2021

Interpretes: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham

3 Telecinco 22.00 horas Love Actually

Sinopsis: Ambientada en el Londres contemporáneo durante los dos meses anteriores a las fiestas de Navidad, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras que terminan en una. Desde la protagonizada por el primer ministro británico, pasando por la de una vieja estrella de rock o la de una fría directora de colegio.

Director: Richard Curtis, 2003

Interpretes: Bill Nighy, Gregor Fisher, Rory MacGregor, Colin Firth, Sienna Guillory, Liam Neeson, Emma Thompson, Lulu Popplewell, Kris Marshall, Heike Makatsch

4 Paramount 20.00 horas Fuga de Pretoria

Sinopsis: Dos sudafricanos blancos, encarcelados por trabajar para el partido Congreso Nacional Africano, tratan de escapar de la prisión de Robben Island, en Pretoria.

Director: Francis Annan, 2020

Interpretes: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter, Nathan Page, Grant Piro, Lenny Firth, Lliam Amor, Adam Tuominen, PJ Oaten

5 Paramount 22.00 horas La sombra del poder

Sinopsis: El congresista Stephen Collins es considerado como el futuro del partido: un hombre honorable que preside el comité encargado de controlar los gastos de Defensa. Hay muchas esperanzas puestas en esta estrella en alza para que se convierta en un líder nacional, hasta que su preciosa y joven ayudante muere de forma trágica y empiezan a airearse ciertos secretos. El periodista Cal McAffrey tiene la cuestionable suerte de ser un buen amigo del congresista Collins y de la durísima editora Cameron Lynne que le asigna el reportaje. Ayudado por la novata Della Frye, el periodista intenta saber quién es el asesino y descubre un asunto que amenaza con tambalear las estructuras del poder.

Director: Kevin MacDonald, 2009

Interpretes: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright Penn, Jason Bateman, Jeff Daniels, Michael Berresse, Harry Lennix

6 Be Mad 20.52 horas Declaradme culpable

Sinopsis: Tras años de investigación federal, el proceso criminal más largo de la historia de Estados Unidos sentó en el banquillo a 20 miembros de la familia Lucchese, conocida por sus conexiones con la mafia. El Gobierno de Estados Unidos se había propuesto acabar con una de las más importantes familias de mafiosos del país.

Director: Sidney Lumet, 2006

Interpretes: Vin Diesel, Alex Rocco, Frank Pietrangolare, Richard DeDomenico, Jerry Grayson, Tony Ray Rossi, Vinny Vella, Paul Borghese, Frank Adonis, Nicholas A. Puccio

7 FDF 22.20 horas R3sacón

Sinopsis: Tras fallecer su padre, Alan lleva seis meses sin tomar sus medicinas y no levanta cabeza. Doug, Phil y Stu se reúnen para hablar con él y convencerle de que debe acudir a un lugar llamado Nuevos Horizontes, de donde va a volver completamente cambiado. Para ello, Phil y Stu deben viajar de nuevo a Las Vegas. Con lo que no cuentan los tres amigos es que alguien de su pasado vuelve para complicarles un tranquilo viaje de una noche al reino de los casinos. Se trata de Leslie Chow, su compañero de aventuras en Tailandia, que ha robado 21 millones de dólares a un importante criminal.

Director: Todd Phillips, 2013

Interpretes: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, John Goodman, Melissa McCarthy, Jeffrey Tambor, Heather Graham, Mike Epps

8 Neox 22.00 horas Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

Sinopsis: La mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Jack Reacher, es falsamente acusada de traición. Reacher defiende a su amiga y la ayuda a escapar de prisión y a revelar la verdad, mientras se enfrenta a una conspiración gubernamental para salvar su honor y su vida. Durante la huida, Reacher descubre un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre.

Director: Edward Zwick, 2016

Interpretes: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Sue-Lynn Ansari, Teri Wyble, Holt McCallany, Robert Knepper

9 Trece 22.30 horas Harry el sucio

Sinopsis: Un misterioso asesino, que se da a sí mismo el nombre de Scorpio, está aterrorizando a los habitantes de San Francisco con sus repetidos crímenes, ejecutados con un rifle de largo alcance. Scorpio incluso se atreve a extorsionar a las autoridades. Exige una gran cantidad de dinero a cambio de no cometer nuevos asesinatos. La policía encarga investigar el caso a un hombre muy particular, el inspector Harry Callahan, más conocido en medios profesionales como Harry el sucio.

Director: Don Siegel, 1971

Interpretes: Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andrew Robinson, John Larch, Mae Mercer, John Mitchum, Woodrow Parfrey, Josef Sommer

10 Boing 19:26 Gru. Mi villano favorito

Sinopsis: En una alegre urbanización con cuidados jardines rodeados por verjas de madera pintadas de blanco y llenos de rosales, sobresale una casa negra con el césped amarillento. Allí está Gru, rodeado por un pequeño ejército de lacayos, planeando el mayor robo de toda la historia. Quiere hacerse con la Luna. Gru disfruta con la maldad. Armado con un poderoso arsenal de rayos menguantes, rayos congeladores y vehículos de combate de tierra y aire, derriba a cualquiera que se interponga en su camino. Hasta el día que se topa con la tremenda testarudez de tres niñas huérfanas que ven algo inaudito en este oscuro personaje: un padre en potencia. El peor hombre de la Tierra se enfrentará al mayor reto de su vida: tres niñas llamadas Margo, Edith y Agnes.

Director: Pierre Coffin, Chris Renaud, 2010

11 Boing 22.00 horas Harry Potter y la cámara secreta

Sinopsis: Harry vuelve a Hogwarts para estudiar un nuevo curso. En el centro empiezan a suceder una serie de misteriosos ataques que amenazan la supervivencia de la escuela, por lo que Potter y sus amigos intentan descubrir el origen de estos sucesos.

Director: Chris Columbus, 2002

Interpretes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths, Fiona Shaw, Harry Melling, Toby Jones, Jim Norton, Veronica Clifford, James Phelps

12 AMC 20.07 horas Escobar: Paraíso perdido

Sinopsis: Nick cree que ha encontrado el paraíso cuando se reúne con su hermano en un pequeño pueblo de Colombia. Allí conoce a María, una impresionante chica colombiana. Ambos se enamoran perdidamente y todo parece marchar muy bien. Hasta que María decide presentar a Nick a su tío: Pablo Escobar.

Director: Andrea Di Stefano, 2014

Interpretes: Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Brady Corbet, Tenoch Huerta, Claudia Traisac, Carlos Bardem, Ana Girardot, Elmis Castillo, Lauren Ziemski, Frank Spano

13 Canal Hollywood 18.58 horas Braveheart

Sinopsis: A finales del siglo XIII, William Wallace regresa a su Escocia natal después de muchos años de ausencia. El rey ha muerto sin heredero y Eduardo I, rey de Inglaterra, reclama el trono. Wallace se convierte entonces en un paladín de la causa escocesa y lidera una revuelta popular contra el cruel monarca.

Director: Mel Gibson, 1995

Interpretes: Mel Gibson, Sophie Marceau, James Robinson, Patrick McGoohan, Angus Macfadyen, James Robinson, Sean Lawlor, Sandy Nelson

14 Canal Hollywood 22.00 horas Independence Day

Sinopsis: En la víspera del 4 de julio, aniversario de la declaración de independencia de los Estados Unidos, una nave alienígena proveniente del espacio llega al planeta Tierra con la intención de destruirlo.

Director: Roland Emmerich, 1996

Interpretes: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Judd Hirsch, Robert Loggia, Randy Quaid, Margaret Colin, Vivica A. Fox, James Rebhorn

15 Syfy 19.32 horas Tenet

Sinopsis: Armado con una sola palabra, Tenet, y luchando por la supervivencia del planeta, el protagonista viaja a un mundo crepuscular de espionaje internacional en una misión que supera los límites del tiempo real.

Director: Christopher Nolan, 2020

Interpretes: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh

16 Syfy 22.00 horas Un lugar tranquilo

Sinopsis: Una raza de misteriosas criaturas alienígenas ha aniquilado a gran parte de la humanidad y obliga a los pocos supervivientes a vivir en un silencio absoluto. Los seres, muy rápidos y violentos, son ciegos y solo son capaces de detectar a sus víctimas a través del sentido del oído. Lee, Evelyn y sus hijos han conseguido sobrevivir y mantienen una estricta disciplina para no hacer nada de ruido. Sin embargo, la amenaza constante de las criaturas les provoca graves dificultades, sobre todo porque tienen un niño pequeño y Evelyn está embarazada.

Director: John Krasinski, 2018

Interpretes: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom