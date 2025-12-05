Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Whatsapp intercambiados por Pradas y Mazón el día de la dana. LP

«Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana

Salomé Pradas revela la conversación que tuvo durante la emergencia con Carlos Mazón

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:17

«Cojonudo», esa fue la respuesta que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dio a la consellera de Emergenias, Salomé Pradas, ... al informarle sobre la situación en La Ribera y El Poyo el día de la dana. La exdirigente, investigada por la gestión de la tragedia, ha cumplido su palabra y ha aportado a la magistrada los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón hasta aproximadamente las 14 horas. A partir de ese momento ya solo se sucedieron llamadas, algunas de ellas infructuosas.

