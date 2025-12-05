«Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana

«Cojonudo», esa fue la respuesta que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dio a la consellera de Emergenias, Salomé Pradas, ... al informarle sobre la situación en La Ribera y El Poyo el día de la dana. La exdirigente, investigada por la gestión de la tragedia, ha cumplido su palabra y ha aportado a la magistrada los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón hasta aproximadamente las 14 horas. A partir de ese momento ya solo se sucedieron llamadas, algunas de ellas infructuosas.

Los mensajes evidencian que Pradas tuvo a presidencia de la Generalitat al corriente de lo que iba sucediendo antes y durante el Cecopi. Una tesis que la consellera siempre ha defendido en sus declaraciones a los medios y también en el juzgado.

Pradas envió una serie de mensajes la mañana de la dana al presidente en los que informaba del avance de la emergencia climática. En uno de ellos, le indica que está en contacto con Pilar Bernabé y que lo que más preocupa en ese momento era La Ribera y la zona del barranco del Poyo. «Cojonudo», respondió el máximo responsable del Consell. A continuación, Mazón respondió con un «bieennnn» a otro SMS acerca del posible acuerdo con los bomberos que se iba a firmar en unos días.

Carlos Mazon PRESIDENT 29 oct 2024 DANA CV Trasladar un mensaje de tranquilidad a la par que pedir máxima precaución, y seguir en todo momento los consejos del 112, que centraliza la información de la situación de emergencia. Hay una total coordinación entre los servicios de emergencias municipales, provinciales y autonómicos. Situación Actual: Emergencia Situación 1 en la comarca de la Ribera Alta VALENCIA: Alerta NIVEL ROJO por LLUVIAS en el todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia Vigente hasta las 18:00h. Alerta NIVEL NARANJA por LLUVIAS en interior sur y TORMENTAS en todo el interior de la provincia de Valencia Alera NIVEL AMARILLO por VIENTOS en todo el interior de la provincia de Valencia Alerta NIVEL AMARILLO por TORMENTAS en todo el litoral de la provincia de Valencia ALICANTE / CASTELLÓN Alerta NIVEL AMARILLO por LLUVIAS y TORMENTAS en toda la provincia CV Alerta NIVEL AMARILLO por FENOMENOS COSTEROS en toda la costa del territorio. RESCATES INTERVENCIONES Una Residencia de ancianos en Carlet se han inundado dos pabellones, la situación está controlada pues el Centro es grande (propiedad de la Generalitat) y han sido realojados en otros pabellones. 11:32 Estoy en comunicación con Pilar Bernabé Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo. 13:03 Han habido varios rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón 13:04 Y la BUENA NOTICIA DEL DÍA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales 13:05 Tú Estoy en comunicación con Pilar Bernabé Lo que más preocupa ahora... Cojonudo 13:34 Tú Y la BUENA NOTICIA DEL DÍA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerd.. El mensaje íntegro

El mensaje íntegro de Pradas, escrito a las 13.03 horas, es el siguiente: «Una Residencia de ancianos en Carlet se han inundado dos pabellones (sic). La situación está controlada pues el centro es grande (propiedad de la Generalitat) y han sido realojados en otros pabellones. Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco Pollo (sic) y Río Magro. Acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el Consorcio Valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo. Ha habido varios rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con Consorcio Castellón». A continuación dice: «Y LA BUENA NOTICIA DEL DÍA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales».

La contestación de Mazón llega a las 13.34 horas, media hora después. «Cojonudo», responde al primer mensaje. «Bieeeeennnnnn», es la reacción del entonces President de la Generalitat al tema de los bomberos forestales. Posteriormente Pradas, a las 14.11, le explica que «la cosa se complica en Utiel». No hay otra comunicación por Whastapp hasta las 20.19 horas, con una llamada perdida.