Montañas de coches siniestrados por la dana apilados en la pista de Silla. JESÚS SIGNES

El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

La nieta de la víctima encontró el coche donde su abuelo perdió la vida gracias a una publicación de la red social y lleva seis meses de baja y un año con antidepresivos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Más de un año después de la dana todavía resulta desgarrador escuchar el relato de los familiares de las 230 víctimas mortales. La jueza ... titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sigue recabando testimonios que erizan la piel y hielan la sangre como el padecimiento de la hija y la nieta de uno de los fallecidos el 29-O que hallaron el vehículo en el que perdió la vida su padre y abuelo, respectivamente, gracias a un vídeo publicado en la red social Tik-Tok.

