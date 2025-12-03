Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
Destrozos de la dana en un edificio de Paiporta junto al cauce del Poyo. IRENE MARSILLA

La hija de una anciana muerta en la residencia de Paiporta en la dana: «Nadie avisó, ni campanas ni alertas»

La mujer lamentó ante la juez instructora que nadie asumiera responsabilidades por el fallecimiento de seis internos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:30

Comenta

Más de un año después de la dana se siguen conociendo escalofriantes detalles de las páginas más oscuras de la historia de la Comunitat. La ... tragedia que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 se cebó especialmente con los colectivos más vulnerables, aquellos que tuvieron menos capacidad de reacción para ponerse a salvo de un tsunami de muerte y destrucción del que nadie dio la voz de alerta. La hija de una de las fallecidas en la residencia de Paiporta, donde la fatídica jornada perdieron la vida seis internos, puso de manifiesto esta falta de alarma temprana ante la jueza instructora: «Nadie avisó a nadie, ni campanas ni alertas de ningún tipo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  5. 5

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi
  6. 6

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  7. 7

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La hija de una anciana muerta en la residencia de Paiporta en la dana: «Nadie avisó, ni campanas ni alertas»

La hija de una anciana muerta en la residencia de Paiporta en la dana: «Nadie avisó, ni campanas ni alertas»