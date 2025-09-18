Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un jugador de La Bonoloto gana más de 140.888 euros en un centro comercial de una conocida ciudad española
Residencia Savia de Paiporta, en una imagen de archivo. LP

La residencia de Paiporta donde murieron 6 ancianos asegura a la jueza que la Generalitat no les avisó de la alerta roja por la dana

«Según el protocolo en caso de alerta por lluvias que la conselleria remitió a las 9.52 horas, la alerta activa en Paiporta a las 7.45 horas era naranja y no había emergencias activas», indica un informe remitido a la jueza de Catarroja

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:25

En las horas más oscuras de nuestra historia, la desgracia llegó a todas partes. Aquella tarde del 29 de octubre, el agua se lo llevó ... todo a su paso, también en la residencia Savia de Paiporta. La tragedia se llevó seis vidas, pero se salvaron 113 gracias a la heroicidad de sus trabajadores. Ahora, uno de cada tres está de baja. Fueron abandonados a su suerte, como tantas otras personas de la zona cero de la dana. Un informe remitido por el director de la misma a la jueza de Catarroja desvela que en la mañana de ese día, recibieron un correo de la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores en el que adjuntaban el protocolo de actuación en caso de alerta meteorológica por lluvias. Eran las 9.52 horas. Hacía casi dos que ya había alerta roja tanto en el litoral norte como en el sur de la provincia de Valencia, pero el correo decía que la alerta era naranja.

