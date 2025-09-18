La residencia de Paiporta donde murieron 6 ancianos asegura a la jueza que la Generalitat no les avisó de la alerta roja por la dana

En las horas más oscuras de nuestra historia, la desgracia llegó a todas partes. Aquella tarde del 29 de octubre, el agua se lo llevó ... todo a su paso, también en la residencia Savia de Paiporta. La tragedia se llevó seis vidas, pero se salvaron 113 gracias a la heroicidad de sus trabajadores. Ahora, uno de cada tres está de baja. Fueron abandonados a su suerte, como tantas otras personas de la zona cero de la dana. Un informe remitido por el director de la misma a la jueza de Catarroja desvela que en la mañana de ese día, recibieron un correo de la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores en el que adjuntaban el protocolo de actuación en caso de alerta meteorológica por lluvias. Eran las 9.52 horas. Hacía casi dos que ya había alerta roja tanto en el litoral norte como en el sur de la provincia de Valencia, pero el correo decía que la alerta era naranja.

«A las 9.52 horas del día 29 de octubre de 2024 se recibe en el buzón general de correo electrónico» de Savia «un correo de la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores adjuntando el protocolo de actuación en caso de alerta meteorológica por lluvias en centros de día y residencias de personas mayores (de 25 de junio de 2024) y el nivel de riesgos (actualizado a las 7.45 horas). De manera simultánea, el mismo mail es enviado directamente desde la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores a todos los centros Savia salvo a tres: Paiporta, El Puig y San Antonio», cuenta el informe, desvelado en mayo por este diario.

En Paiporta, «no consta por parte de ninguna Administración u autoridad (Policía Local, Guardia Civil, entre otros) durante toda la mañana y las horas previas a la inundación comunicación directa con el Centro Savia Paiporta avisando de ningún riesgo de preemergencia o emergencia», indica el informe. «La primera comunicación oficial del riesgo de inundación llegó a las 20.11 horas a través del sistema ES-Alert a los móviles de todos los habitantes de la provincia de Valencia cuando el Centro Savia Paiporta estaba completamente inundado», remacha el documento.

Una vez llegó el agua, los trabajadores intentan contactar con las autoridades. «También se solicita ayuda de los bomberos y protección civil a través de contactos personales, así como a través de las autoridades. Así, consta comunicación telefónica entre Savia y la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias de la Comunidad Valenciana, informando de la situación y solicitando urgentemente ayuda. Dichas autoridades se interesan por la situación y afirman haber trasladado la urgencia a quien corresponde», cuenta el documento.

Según el informe, remitido a la jueza en diciembre de 2024 y repetido ahora después de que la magistrada exigiera detalles sobre el fallecimiento de una mujer y sobre cuántos trabajadores había en la residencia la tarde de la dana, «constan llamadas de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda -Susana Camarero- a la psicóloga del centro, quien afirma haberle manifestado que lo que necesitaban era ayuda, y le va informando de la situación en el centro».

Camarero, en unas declaraciones del pasado mes de mayo después de que LAS PROVINCIAS desvelara, tras haber tenido acceso al informe, cómo habían sido las peores horas de la tarde en la residencia, indicó que el protocolo «se trasladó tanto a Savia como a todas aquellas residencias de las que teníamos el correo electrónico». «Las alertas las tralada Emergencias, la responsabilidad de la conselleria no es trasladar una alerta emitida por Emergencias», dijo.