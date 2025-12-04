Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

El anestesista detenido por la Policía Nacional relacionado con la muerte de una niña de seis años tras ser atendida en una clínica dental ... de Alzira ya está en el juzgado de la capital de la Ribera Alta, donde está previsto que declare ante la titular del número 5, que ha asumido este caso. La expectación a la entrada ha sido máxima y no exenta de polémica ya que allegados al especialista han intentado evitar que los medios de comunicación captaran ese momento.

Poco después de las once ha llegado el vehículo policial con el detenido. Ha sido entonces cuando algunos familiares y conocidos del arrestado han utilizado paraguas y sábanas para impedir que las cámaras tomara imágenes de la entrada en el juzgado.

Ante todo este jaleo, el vehículo con el anestesista se ha marchado. Parecía que se iba a montar un cordón policial para incrementar la seguridad en el acceso del detenido, pero final ha entrado a las 11.15 horas por la puerta de atrás.

Fue ayer miércoles cuando agentes de la Policía Nacional procedieron al arresto del anestesista en Valencia. Le leyeron su derechos y le informaron de que estaba detenido como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, así como por los delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto. Según las investigaciones policiales, una supuesta mala praxis al administrar las dosis de anestesia a dos niñas provocó la muerte de una de ellas y la otra sufrió una grave intoxicación por la que acabó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Clínico de Valencia.

Ampliar La llegada al juzgado del anestesista detenido en Alzira, en imágenes. I. Arlandis

Tras su arresto, el especialista fue trasladado a la Inspección Central de Guardia (ICG) en el complejo de Zapadores, donde le tomaron las huellas. Y ha sido precisamente en un calabozo de ese complejo donde ha pasado la noche antes de acudir hoy a prestar declaración.