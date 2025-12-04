Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
Allegados al anestesista tapan con paraguas su llegada para evitar que se tomen imágenes.

Allegados al anestesista tapan con paraguas su llegada para evitar que se tomen imágenes. I. Arlandis

Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Allegados al especialista intentan evitar con sábanas y paraguas que los medios tomen imágenes del hombre, que ha acabado accediendo por la puerta de atrás

R. González

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:58

El anestesista detenido por la Policía Nacional relacionado con la muerte de una niña de seis años tras ser atendida en una clínica dental ... de Alzira ya está en el juzgado de la capital de la Ribera Alta, donde está previsto que declare ante la titular del número 5, que ha asumido este caso. La expectación a la entrada ha sido máxima y no exenta de polémica ya que allegados al especialista han intentado evitar que los medios de comunicación captaran ese momento.

Te puede interesar

