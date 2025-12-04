Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un policía dentro de la clínica dental de Alzira. Iván Arlandis

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»

El médico acusado de homicidio imprudente pasará a disposición judicial en las próximas horas tras pasar la noche en un calabozo del complejo policial de Zapadores

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:53

Comenta

El anestesista detenido por la muerte de una niña de seis años en Alzira, acusado de homicidio imprudente y varios delitos más, ha pasado ... la noche en un calabozo del complejo policial de Zapadores a la espera de su inminente puesta a disposición judicial. Poco antes de que fuera arrestado por la Policía Nacional, el médico expresó su desconcierto en una corta conversación que mantuvo con un periodista de LAS PROVINCIAS.

