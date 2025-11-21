Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira Ambas menores de 6 y 4 años recibieron tratamiento este jueves en esta clínica privada que está siendo investigada

A. Talavera/ M. García Alzira Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:24 | Actualizado 12:00h.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de la muerte de una niña de 6 años después de que hubiera sido atendida en una clínica dental de Alzira. Además, otra menor que también recibió tratamiento en esta misma clínica permanece ingresada actualmente en la UCI.

Mientras se investigan estos casos, el Servicio de Inspección de la Conselleria ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad en la clínica dental donde fueron atendidas ambas niñas.

La alarma saltó este jueves cuando a las 16:52 horas ingresaba en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera una niña de 6 años en parada cardiorrespiratoria. Según consta en el informe del responsable de guardia de Urgencias como explicaron sus acompañantes, la menor haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada. Los facultativos del centro sanitario intentaron su reanimación sin éxito y solo pudieron certificar su muerte.

Poco más de una hora antes del ingreso de esta menor en Urgencias, a las 15:11 horas del mismo día 20 de noviembre, había acudido al Hospital de la Ribera otra niña, de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

En este caso, la pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

Ante estos hechos, el Servicio de Inspección de Sanidad ha decidido clausurar la clínica mientras se dirime el expediente para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas de estos ingresos relacionados al haber sido ambas niñas pacientes de la misma clínica dental.