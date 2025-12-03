Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres policías y la secretaria judicial entran en la clínica dental para iniciar el registro. Iván Arlandis

La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

El especialista ya fue interrogado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos Sanidad | Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:13

Comenta

La crónica de una detención anunciada. El arresto del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira es ya una certeza. La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al especialista como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Una supuesta mala praxis cuando administró las dosis a dos menores en una clínica dental de Alzira causó la muerte de una de las niñas y la grave intoxicación de la otra, según las investigaciones policiales.

Tras leerle sus derechos e informarle del grave delito que habría cometido, los agentes han trasladado al anestesista a la Inspección Central de Guardia (ICG) en el complejo de Zapadores, donde la Policía Científica le ha tomado las huellas. Los agentes del Grupo de homicidios han detenido al médico tras una exhaustiva investigación y dos registros realizados en su domicilio y la clínica dental de Alzira.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el especialista estuvo varias horas en paradero desconocido después de que trascendiera el fallecimiento de la niña de seis años en el Hospital de la Ribera. La Conselleria de Sanidad pidió entonces a la Policía que lo localizara. Estaba muy apenado por su presunta responsabilidad en el trágico suceso.

El detenido, que trabaja para varias clínicas privadas, ya fue interrogado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos del Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad, un organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria en los centros y servicios de la Comunitat Valenciana.

Tras esta reunión, los investigadores trasladaron al especialista a dependencias policiales para tomarle declaración, y los técnicos de la Conselleria de Sanidad comenzaron a elaborar un informe para remitirlo a la jueza de Alzira que investiga la muerte de la niña.

Según los expertos, los fallecimientos por una descompensación de anestesia son muy inusuales y se producen siempre en quirófano. Otra hipótesis que barajó la Policía es que algún producto utilizado en la clínica estuviera contaminado por una bacteria, y la Conselleria de Sanidad también investigó la trazabilidad de la sustancia sedante administrada a las dos niñas.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

