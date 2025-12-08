Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»

Juan Carlos Villena Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

El mundo del motor en la Comunitat está conmocionado por el trágico accidente ocurrido este domingo en el circuito Redsand MX Park de Vilafamés en el que falleció Enzo Badenas, un joven piloto de Gandía de 17 años. A través de un comunicado, la dirección del trazado castellonense ha expresado la desolación que sienten tras la fatalidad ocurrida durante un entrenamiento. «No tenemos palabras ante el desastroso accidente en el Enzo Badenas nos dejó de manera trágica. Enzo descansa en Paz», expresó la misiva en la que reconocieron que el golpe va a ser complicado de gestionar: «Todos aquí te vamos a echar mucho de menos , has dejado un vacío enorme que será muy difícil recuperar. Ánimo en estos momentos tan duros a toda la familia».

Enzo Badenas nació en Gandía en 2008 y era un apasionado del motocross. Una hora antes del fatal accidente en el que perdió la vida, había subido una storie a su cuenta de Instagram, donde se le veía disfrutar de su gran pasión que eran las motos. El valenciano formaba parte del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) en el que entró en el año 2023 tras conquistar el título de Campeón de España de 85 centímetros cúbicos de motocross la temporada anterior. El centro formativo, ubicado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, fue el primero en expresar sus condolencias tras el fatal accidente: «Deseamos dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles». El crecimiento del joven piloto le llevó a ser convocado con la Selección Española de la categoría y a participar en eventos nacionales y en el Campeonato de Europa.

Uno de los primeros homenajes tras la noticia de su fallecimiento llegó de la mano de su amigo Jaume Masiá. El piloto de Algemesí, de 25 años y campeón del Mundo de Moto3 en 2023, compartió un mensaje a través de sus redes sociales: «No tengo palabras, descansa en paz amigo. Te tendremos en el corazón». El también valenciano Álvaro Fuertes, recientemente fichado por el Zappas-Deza-Box77 Racing Team para disputar el Mundial de Superbikes dentro de la nueva categoría de Sportbike, mostró su dolor a través de un extenso mensaje dirigido a su amigo Enzo, con un vídeo donde recopiló muchas vivencias junto a él: «Bueno que te voy a decir Enzito, no sé ni por dónde empezar. Lo primero es que has sido uno de mis mejores amigos desde que te conocí, te has convertido como en un hermano para mí. Siempre has estado ahí cuando tenías que sacarme una sonrisa que ya no lo entiendo tío siempre lo conseguías. Todos los lunes cuando llegamos a Cheste te llamo para ver dónde estás y a ver qué haces, no sé qué va a ser de nosotros ahora en el gimnasio o en cualquier entrenamiento sin esa sonrisa tuya que siempre sacabas. Siempre creabas ese buen rollo con todos los compañeros y eso describe el corazón que tiene como persona, siempre voy a recordarte por todas aquellas frases que soltabas como 'takes the lead', 'perfect season' o el mítico 'ouyess'. Enzito que sepas que de ahora en adelante todos los logros que consiga van a ir dedicados a ti, porque tú te lo dejabas todo por conseguir tu sueño y ahora yo me lo voy a dejar todo para llevarte conmigo a lo más alto. Gracias Enzito por todos los momentos juntos, todas risas, todos los momentos malos, siempre te voy a llevar en mi corazón. Vuela alto amigo, te quiero Enzito».