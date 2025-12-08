España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional Torrevieja, Gandia y Benidorm son las ciudades donde más ha aumentado el censo de vecinos en el último año de todo el territorio nacional

Patricia Cabezuelo Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:49

508.602 personas se han instalado en España durante el último año impulsando el crecimiento de la nación pero también de la Comunitat que es la autonomía que más ha crecido. Tanto españoles como extranjeros han decidido afincarse en las provincias valencianas que lideran los aumentos nacionales con 105.897 vecinos nuevos, un 2%, según el censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Entre los crecimientos más destacados de las ciudades encontramos que seis de las quince primeras clasificadas están en la Comunitat. Las líderes nacionales son Torrevieja que, con 4.710 nuevos censados, sube un 4,92%; Gandia, que crece un 3,63% con 2.908 vecinos nuevos y Benidorm que suma 2.638 vecinos para crecer un 3,54%. Sagunto es la siguiente ciudad valenciana en la clasificación. Ocupa el noveno lugar con su 2,31% y de entre las capitales destaca el incremento de Castellón que crece un 2,14% y suma casi cuatro mil vecinos nuevos; mientras que Valencia registra un aumento del 2,09% (17.218 recién censados) y Alicante un 1,95% (6.978 vecinos más).

A estos incrementos se suma el empuje de otras ciudades valencianas que también amplían su padrón. En el área metropolitana de València destacan Torrent, que añade 1.897 residentes y crece un 2,12%, y Paterna, que suma 1.297 vecinos, un 1,74% más. En la provincia de Alicante ocurre lo mismo con Elche, con 3.258 nuevos empadronados (un 1,34%), y Orihuela, que incorpora 931 habitantes y sube un 1,12%.

Más allá de las grandes urbes, el mapa del crecimiento se llena de pequeños y medianos municipios que están cambiando de escala en muy poco tiempo en la Comunitat. En los últimos años destaca San Jorge, que ha pasado de 1.073, en 2021, a 1.568 habitantes (+46%), y localidades turísticas como Finestrat y Oropesa del Mar, que han ganado un 34% y un 29% de población respectivamente. También despuntan núcleos de interior como Sempere, Espadilla, Benifallim u Olocau, que acumulan incrementos superiores al 20% desde 2021 pese a partir de censos muy modestos. En la franja litoral, municipios como Moncofa, Canet d'En Berenguer, Guardamar del Segura o Santa Pola consolidan crecimientos de entre el 15% y el 20% en cuatro años, confirmando el tirón residencial de la costa y de las segundas residencias convertidas ya en primeras viviendas.



El dinamismo también se extiende al cinturón metropolitano de València y a algunas comarcas prelitorales. Montroi/Montroy, Alborache, Godelleta, Montserrat o Vilamarxant han sumado entre un 13% y un 24% de vecinos en cuatro años, mientras que San Antonio de Benagéber, Bétera o la Pobla de Vallbona continúan engordando su padrón a ritmos cercanos al 2% anual. El sur de Alicante reproduce este patrón con crecimientos sostenidos en municipios como Relleu, Polop, San Fulgencio, Pilar de la Horadada o Rojales. El resultado es una Comunitat donde la presión demográfica ya no se concentra solo en las grandes capitales, sino que se reparte por una constelación de pueblos y ciudades medianas que, en muchos casos, están recuperando población tras años de estancamiento o retroceso.

Fuera de la Comunitat, los mayores avances se concentran en los cinturones de Barcelona y Madrid, con casos como L'Hospitalet de Llobregat, que gana 9.862 habitantes y crece un 3,49%, o municipios como Valdemoro, San Sebastián de los Reyes, Parla, Torrejón de Ardoz o Getafe, junto a destinos turísticos como Arrecife o Mijas, que se sitúan entre los que más población incorporan en términos relativos a escala estatal. Esto en cuanto a ciudades se refiere. Si nos fijamos en los incrementos por poblaciones, independientemente de su tamaño, encontramos casos curiosos como el de Illán de Vacas, en Toledo, cuyo padrón ha crecido un 300% ya que ha pasado de dos a ocho vecinos o Alcolea de las Peñas, en Guadalajara, que ha perdido la mitad de sus vecinos, ya que siete personas han abandonado el muncipio.

Situación por provincias

Castellón y Alicante encabezan la clasificación nacional. En ellas la población ha crecido un 2,02% mientras que la media nacional se sitúa en un 1,05%. La tercera clasificada es Guadalajara en la que sus habitantes aumentan un 2% y en cuarta posición está Valencia con un crecimiento del 1,96%.

La tensión de los precios de las viviendas ha hecho que las provincias limítrofes a las grandes urbes hayan experimentado un incremento importante. Así Toledo, es la quinta clasificada con un aumento del 1,60%; seguida de Tarragona, con el mismo porcentaje. Por contra Madrid 'sólo' sube un 1,49%, con 104.000 nuevos vecinos, y Barcelona un 1,4%, con más de 82.000 nuevos censados.

Sólo seis provincias han visto descender su población. Se trata de las andaluzas Córdoba y Jaén con un -0,15% respectivamente; las provincias extremeñas que han disminuido en 0,13% en Badajoz y un 0,12% en Cáceres; Zamora que sufre la mayor pérdida con un -0,41% y Pontevedra con 51 vecinos menos (0,01%).

Las autonomías

Si las provincias valencianas están en cabeza, obviamente también está la autonomía. La Comunitat Valenciana atrajo a la mayor parte de nuevos residentes en 2025. Más de cien mil vecinos se afincaron en la Terreta lo que supuso un aumento del 2% y el sorpaso a Madrid y Baleares que crecieron un 1,5%. Cataluña y Murcia son las siguientes de la lista en una clasificación en la que sólo Extremadura perdió fuerza demográfica con un descenso del 0,1%.

Estos datos dibujan tres grandes polos de atracción. La Comunitat Valenciana incorpora 105.897 habitantes en un solo año, Madrid suma 104.618 y Cataluña es la que añade más vecinos en términos absolutos, con 111.895 nuevos residentes, aunque a un ritmo algo menor (1,4% frente al 2% valenciano). A continuación se sitúan Baleares y Murcia, con 18.076 y 18.497 habitantes más respectivamente, mientras que el resto de autonomías avanza ya por debajo del 1% anual.

En conjunto, el retrato demográfico deja una Comunitat Valenciana en plena pujanza: lidera el crecimiento autonómico, coloca a sus tres provincias entre las que más avanzan y reparte ese empuje entre capitales, ciudades del área metropolitana, destinos turísticos y pequeños municipios de interior. De Torrevieja a San Jorge, de Torrent a Moncofa o Finestrat, el territorio se está llenando de nuevos residentes. Un cambio silencioso pero profundo que reordena el mapa poblacional español y consolida a la Comunitat como uno de los grandes imanes de población del país.

Fuente Censo anual de población 2021-2025 del Instituto Nacional de Estadística

