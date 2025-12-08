Las dos películas románticas de Richard Gere que se emiten hoy lunes gratis en televisión

Los canales en abierto emiten películas para todos los gustos

María Gardó Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:11

De 'sex symbol' a galán de comedia romántica, Richard Gere ha dejado títulos icónicos a lo largo de su carrera. Este lunes se emite en abierto una de las cintas más recordadas en su larga trayectoria. Se trata de 'Oficial y caballero', que se podrá ver en La 1 en la tarde de este lunes. Además, la misma cadena programa previamente otro título en el que el actos comparte reparto con Susan Sarandon: '¿Bailamos?'.

Además, Neox se centra en la saga 'Crepúsculo' durante la tarde, mientras que La Sexta lo hace con la colección de Lara Croft.

Estas son las películas que se emiten este lunes en abierto:

Neox 15.30 horas Crepúsculo

Año: 2008

Dirección:Catherine Hardwicke

Reparto: Kristen Stewart , Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelli, Billy Burke , Elizabeth Reaser

Sinopsis: Bella es una muchacha de 17 años obligada a mudarse al lluvioso pueblo de Forks. A pesar de sus reticencias, allí encontrará al amor de su vida, un joven atractivo y misterioso que pronto demuestra no ser como los demás. Adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima escrita por Stephenie Meyer en 2005. Recrea el romance entre una muchacha apocada y un imponente vampiro que se aleja de la concepción establecida hasta entonces. El abrumador éxito del libro auguraba una recaudación sin igual que acabó por cumplirse.

La Sexta 15.30 horas Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida

Año: 2003

Dirección:Jan de Bont

Reparto: Angelina Jolie, Gerard Butler , Ciarán Hinds, Chris Barrie, Djimon Hounsou, Til Schweiger

Sinopsis: La caja de Pandora alberga el mayor de los males jamás conocidos por la humanidad. Se encuentra oculta en el continente africano, en una zona conocida como la Cuna de la Vida. La famosa arqueóloga Lara Croft deberá hallar la infame caja antes de que caiga en manos del doctor Jonathan Reiss, quien intenta controlar dicho poder maligno.

La 1 15.50 horas ¿Bailamos?

Año: 2004

Dirección:Peter Chelsom

Reparto: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Lisa Ann Walter

Sinopsis: John Clark, un prestigioso abogado de Chicago, es consciente de que su vida es casi perfecta. Está locamente enamorado de su mujer, se ha labrado una exitosa carrera profesional y ha criado a dos hijos maravillosos. Sin embargo, su trabajo es demasiado rutinario, llegar hasta su oficina se convierte en un auténtico infierno y su familia suele estar demasiado ocupada para pasar tiempo juntos. Todo cambia cuando, a través de una bella instructora, John encuentra en los bailes de salón una vía de escape a toda esta monotonía.

La 1 17.30 horas Oficial y caballero

Año: 1982

Dirección:Taylor Hackford

Reparto: Richard Gere, Debra Winger, David Keith , Robert Loggia, Lisa Blount, Louis Gossett Jr.

Sinopsis: Zack Mayo es un joven que ingresa en la escuela militar con aspiraciones de entrar a formar parte del cuerpo de las fuerzas aéreas. Su actitud provocativa rápidamente le reporta problemas de adaptación en el centro, especialmente con el duro sargento Foley, que le hace la vida imposible. Al mismo tiempo, Zack inicia un apasionado romance con una joven llamada Paula y esto hace que se replantee qué debe hacer con su vida.

laSexta 22.45 horas Jack Ryan: Operación Sombra

Año: 2014

Dirección:Kenneth Branagh

Reparto: Chris Pine , Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Lenn Kudrjawizki.

Sinopsis: En el corazón de Moscú, un oligarca ruso va a poner en marcha un sofisticado acto terrorista financiero que podría hacer caer a EE UU. En Wall Street, el agente secreto de la CIA Jack Ryan está a punto de que le encarguen su primera misión de campo.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'El alegre divorciado', a las 14.40 horas, en Trece

- 'Premonición', a las 15.20 horas, en Paramount Network

- 'El secreto de Adaline', a las 16.00 horas, en Antena 3

- 'Las que tienen que servir', a las 16.35 horas, en Trece

- 'Mothman, la última profecía', a las 17.30 horas, en Paramount Network

- 'La saga Crepúsculo: Luna Nueva', a las 17.40 horas, en Neox

- 'Todos los caminos conducen a Roma', a las 18.05 horas, en Antena 3

- 'Noches de tormenta', a las 19.25 horas, en La 1

- 'Encontrando el amor en Mountain View', a las 19.40 horas, en Antena 3

- 'Superman III', a las 19.40 horas, en Paramount Network

- 'Ruta suicida', a las 20.35 horas, en Trece

- 'Cyrano de Bergerac', a las 21.55 horas, en El Toto tv

- 'Batman Begins', a las 22.05 horas, en Paramount Network

- 'Río Rojo', a las 22.10 horas, en La 2

- 'Harry, el ejecutor', a las 22.30 horas, en Trece