Calle José Faus, donde se ubica la mayoría de las viviendas. José Luis Bort

La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad

Alrededor de José Faus, otras calles acogen un ejemplar caso de viviendas baratas cuando se construyeron para albergar a la clase trabajadora de hace un siglo, convertidas hoy en un modelo de urbanismo razonable y grato

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:11

Dice la bibliografía al respecto del conjunto de casas alojadas en la calle José Faus y aledañas (Asturias, Lo Rat Penat, Andrés Mancebo) que se ... trata de un conjunto de edificaciones obra del arquitecto Salvador Donderis Tatay, fechado en 1928. También anota que el bloque de encantadores chalecitos, de diversa fisonomía aunque emparentados por una imagen común, nació como tantos otros: consecuencia de las modernas políticas entonces en boga que diseminaron por España el concepto bautizado por aquella que época como casas baratas. Las hay en otros rincones de Valencia, pero desde luego no en tan alto número. El total superaba el centenar cuando se edificaron. Pasear a su lado, en una brillante mañana de otoño, se resume en cuanto no detallan los libros: la sensación de caminar por una Valencia inexistente, fantasmal casi. Es un territorio encapsulado sin grandes alteraciones desde hace un siglo, una especie de santuario del tiempo en que la vida doméstica transcurría más lenta, forjaba un espíritu de barrio entre los ocupantes de la casa y daba una medida más sosegada y proporcionada a la idea de habitar una vivienda que fuera algo más que eso. Que fuera un hogar.

