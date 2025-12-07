El precio de la luz de este lunes sube un 71% en un día: consulta las horas más baratas y más cara para poner los electrodomésticos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Consumo ·

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 8 de diciembre en 55'32 euros/MWh

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:35

El precio de la luz del lunes 8 de diciembre repunta y trae una mala noticia a los consumidores, que ven cómo la factura eléctrica se encarece hasta un 71% en un día festivo nacional como el Día de la Inmaculada Concepción. Si el domingo la tarifa media era de apenas 32 euros/MWh, el lunes sube por encima de los 55, desaparecen las horas gratis y las más caras rozan de nuevo los 100 euros/MWh.

La tarifa eléctrica para los clientes del mercado regulado no baja de los 20 euros más que en dos tramos horarios,con máximos por la noche y precios por encima de los 50 euros/MWh durante la madrugada, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

En concreto, este lunes 8 de diciembre el precio medio de la luz se sitúa en 55'32 euros/MWh, frente a los 32'30 euros/MWh del domingo. Las horas más baratas se encuentran entre las 13:00 y las 15:00 horas, con un mínimo entre 14'12 y 15'54 euros, mientras que el tramo más caro está entre las 19:00 y las 20:00 horas, con un pico de 96'27 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 71,34 euros
01.00-02.00 65,53 euros
02.00-03.00 52,42 euros
03.00-04.00 50 euros
04.00-05.00 47,46 euros
05.00-06.00 50,18 euros
06.00-07.00 52,05 euros
07.00-08.00 67,04 euros
08.00-09.00 64,15 euros
09.00-10.00 45,21 euros
10.00-11.00 27,82 euros
11.00-12.00 23,02 euros
12.00-13.00 20,92 euros
13.00-14.00 14,12 euros
14.00-15.00 15,54 euros
15.00-16.00 24,81 euros
16.00-17.00 39,38 euros
17.00-18.00 76,06 euros
18.00-19.00 83,31 euros
19.00-20.00 91,09 euros
20.00-21.00 96,27 euros
21.00-22.00 95,29 euros
22.00-23.00 81,52 euros
23.00-24.00 72,88 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

