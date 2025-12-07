¿Qué es mejor y ahorra más: el modo ECO que es mucho más largo o el lavado normal? La respuesta está en la física del calentamiento del agua y en la eficiencia de los electrodomésticos

Estamos ante la paradoja del consumo energético y la vivimos día a día: el modo ECO de lavadoras y lavavajillas dura más tiempo, pero consume menos energía. ¿Cómo es posible que funcionar durante más horas resulte en un ahorro real? La respuesta está en la física del calentamiento del agua y en la inteligencia tecnológica de los electrodomésticos modernos.

El programa ECO funciona a temperaturas más bajas, entre 40 y 60 grados, según explican tanto desde la asociación de consumidores Consumer y el fabricante Siemens, mientras que los programas convencionales calientan el agua hasta 65-70°C. Esta diferencia es crucial porque calentar agua consume la mayor parte de la energía en cada ciclo de lavado. Al reducir la temperatura, el consumo puede disminuir hasta un 20% en cada ciclo, explica Repsol.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el modo ECO permite ahorrar entre un 33% y un 51% en el consumo eléctrico comparado con programas habituales. Por su parte, el fabricante Siemens indica que sus programas ECO permiten ahorrar hasta un 40% de electricidad.

El programa ECO compensa la menor temperatura con una mayor duración. Los lavavajillas en modo ECO suelen emplear aproximadamente una hora más que el programa normal, mientras que las lavadoras pueden extenderse hasta 3 horas y media. Este tiempo adicional permite que el detergente y la acción mecánica actúen más tiempo sobre la suciedad, logrando resultados de limpieza similares sin necesidad de temperaturas elevadas.

Explicación técnica

Para entenderlo bien es fundamental distinguir entre potencia (medida en vatios, W) y energía (medida en kilovatios hora, kWh). La potencia es la cantidad de energía que un aparato consume en un instante dado, mientras que la energía es la potencia acumulada a lo largo del tiempo. Un electrodoméstico puede funcionar durante más tiempo en modo ECO, pero consumiendo mucha menos potencia en cada instante.

El modo ECO, en esencia, prioriza la eficiencia sobre la rapidez. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los programas ECO en lavavajillas y lavadoras reducen significativamente la temperatura del agua y optimizan los ciclos de lavado. Esto implica que el electrodoméstico necesita menos energía para calentar el agua y mantener el ciclo, lo que se traduce en una menor potencia instantánea.

• Lavavajillas: Un programa ECO suele lavar a temperaturas más bajas (45-55°C vs. 65-75°C de un programa normal), reduciendo el consumo energético para calentar el agua. Según datos de la Comisión Europea, los lavavajillas modernos consumen hasta un 30% menos de energía en modo ECO.

• Lavadoras: De manera similar, el modo ECO en lavadoras utiliza temperaturas más bajas (30-40°C) y optimiza el uso del agua, lo que disminuye la potencia necesaria para el calentamiento y el bombeo. Un estudio de la IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) revela que el ahorro energético puede alcanzar el 20% en programas ECO.

• Otros electrodomésticos: En aires acondicionados y sistemas de calefacción, el modo ECO modula la potencia del compresor o la resistencia, manteniendo una temperatura constante con el menor consumo posible. Los fabricantes suelen indicar un ahorro de entre el 10% y el 30% en el consumo de energía en estos casos.

Además de reducir la potencia, el modo ECO optimiza otros parámetros:

- Uso del agua: En lavadoras y lavavajillas, el modo ECO suele utilizar menos agua, lo que también contribuye al ahorro energético.

- Tiempo de remojo: En algunos casos, el modo ECO incluye un tiempo de remojo previo al lavado, lo que permite aflojar la suciedad y reducir la necesidad de agua caliente y detergente.

Cuál es el ahorro real en la factura

Los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) revelan que los hogares españoles consumen una media de 3.487 kWh anuales, de los cuales el 55,2% corresponde a electrodomésticos. Si utilizamos un ejemplo proporcionado por Repsol, usando el lavavajillas 4 veces por semana en modo ECO (0,7 kWh) en lugar del habitual (2 kWh), se ahorran 145,6 kWh anuales, equivalentes a 33 euros, con tarifas de 0,12 €/kWh.

Además del ahorro energético, el modo ECO reduce el consumo de agua en un 36%, según la OCU, multiplicando el beneficio económico y medioambiental.

Beneficios adicionales

El funcionamiento a menor intensidad también prolonga la vida útil de los electrodomésticos al reducir el desgaste de componentes internos, y es más suave con las prendas y la vajilla, preservándolas durante más tiempo.

De esta manera, aunque el modo ECO tarde más, la ciencia demuestra que funcionar durante más tiempo a menor intensidad consume significativamente menos energía que hacerlo rápido a alta potencia, una lección de eficiencia en el que paciencia se traduce en ahorro para el consumidor responsable.