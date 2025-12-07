Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugo Duro pelea un balón con Azpilicueta. EFE

Esto es insoportable (1-1)

El Valencia iguala en el minuto 93 con sólo dos remates a puerta en el partido | Un gol en propia meta de Tárrega adelanta al Sevilla en otro choque horrible del equipo de Corberán, que sigue cerca del descenso

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:42

Comenta

No hay derecho. Es inaceptable que el Valencia juegue tan rematadamente mal. Al final evitó la derrota con un gol en la prolongación, como ocurrió ... en Cartagena, pero lo reseñable es que encadena partidos horribles. Ni equipo de autor ni zarandajas varias. Ni juega por las bandas, ni busca acciones interiores, ni tiene resortes diferentes cuando las cosas se complican. Corberán vuelve a salir marcado tras otro día en la oficina. No es un Valencia de autor, como sí lo fue al final de la temporada pasada cuando el entrenador de Cheste sustituyó a Baraja. No creo que en este tiempo se le haya olvidado cómo hacer jugar a su equipo. Por tanto, es la pésima planificación de la plantilla la que ha amenaza al Valencia. Le echarán la culpa a Miguel Ángel Corona, pero en el mercado de verano ya estaba Ron Gourlay. Ahora se ha rodeado de asesores, habrá que ver si con mejor visión que el escocés, porque si siguen su mismo camino veremos dónde acaba un club que luchaba por títulos y ahora pelea entre la mediocridad. Hugo Duro volvió a salvar al Valencia. No es la primera vez. Y lo hizo en el segundo disparo a puerta del conjunto blanquinegro en todo el partido. Y fue en el minuto 93. Pero es que el primero ocurrió en el 92 con un chut a puerta de Ramazani, el jugador que más desequilibrio provocó desde que apareció en el campo por Luis Rioja. El belga tiene calidad y es atrevido. Habrá que tirar más de él para el futuro.

