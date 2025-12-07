Esto es insoportable (1-1)

No hay derecho. Es inaceptable que el Valencia juegue tan rematadamente mal. Al final evitó la derrota con un gol en la prolongación, como ocurrió ... en Cartagena, pero lo reseñable es que encadena partidos horribles. Ni equipo de autor ni zarandajas varias. Ni juega por las bandas, ni busca acciones interiores, ni tiene resortes diferentes cuando las cosas se complican. Corberán vuelve a salir marcado tras otro día en la oficina. No es un Valencia de autor, como sí lo fue al final de la temporada pasada cuando el entrenador de Cheste sustituyó a Baraja. No creo que en este tiempo se le haya olvidado cómo hacer jugar a su equipo. Por tanto, es la pésima planificación de la plantilla la que ha amenaza al Valencia. Le echarán la culpa a Miguel Ángel Corona, pero en el mercado de verano ya estaba Ron Gourlay. Ahora se ha rodeado de asesores, habrá que ver si con mejor visión que el escocés, porque si siguen su mismo camino veremos dónde acaba un club que luchaba por títulos y ahora pelea entre la mediocridad. Hugo Duro volvió a salvar al Valencia. No es la primera vez. Y lo hizo en el segundo disparo a puerta del conjunto blanquinegro en todo el partido. Y fue en el minuto 93. Pero es que el primero ocurrió en el 92 con un chut a puerta de Ramazani, el jugador que más desequilibrio provocó desde que apareció en el campo por Luis Rioja. El belga tiene calidad y es atrevido. Habrá que tirar más de él para el futuro.

Y lo peor es que el equipo rival era el peor Sevilla de las últimas décadas. Plagado de canteranos, con multitud de lesionados y sin referentes en el campo. Un equipo propicio para alegrar a su gente con una victoria, que la necesita. La afición tuvo la dificultad de llegar a Mestalla por el Maratón Valencia. La gente hace un esfuerzo para que luego acabe hundida por cómo se comporta su equipo. Nadie les va a negar que corran o no, eso debe venir de serie, pero sí hay que poner más intención en el juego. Se sobreentiende que todo esto se entrena en la Ciudad Deportiva de Paterna –tiene días de sobra al no disputar competición europea– pero está visto que lo practicado no tiene continuación en los partidos. El Valencia muestra una fútbol siempre pastoso. Hay problemas en todas las líneas, pero en la de creación es para ponerse a llorar. Pepelu hace lo que puede pero Javi Guerra ha acabado abroncado por el pueblo. Es que no da una. Ni pases de calidad, ni acciones de mérito, ni acompaña en la creación, ni tiene profundidad para hacer goles. Ni está ni se le espera. Su irrupción fue destacada y llegaron las opciones de marcharse a equipos de relumbrón –el Atlético de Madrid siempre lo ha tenido ahí–, pero se ha ido apagando hasta fundirse a negro. Si no hay creatividad es difícil que lleguen las ocasiones de gol. Y si aparece algún balón en el área, hay que intentar no desperdiciarlas. Lucas Beltrán marcó contra el Cartagena, pero el error que tuvo ayer en el minuto 90 cuando estaba solo es para enfadarse. Le dio con la espinilla de su pierna izquierda y, lógicamente, el balón se marchó fuera. Un situación increíble.

La primera parte ante el Sevilla repitió el esquema que la primera fase ante el Cartagena. Dejar pasar los minutos, con pases horizontales, sin profundidad, sin nada. El Sevilla se aprovechó y ya en el minuto 3 Peque pudo marcar con un cabezazo que detuvo Agirrezabala. Instantes después la tuvo Akor con un chut que se le fue alto. Sí hubo una acción que pudo cambiar el signo del partido y fue un codazo de Carmona a Hugo Duro en el área. El valencianista se quejó al árbitro, pero este no entendió que fuera para señalar penalti. Sigan.

La segunda parte del choque tuvo muy pronto la situación que cambió todo. El canterano Oso se marchaba como una bala por la banda izquierda y su centro encontraba remate, pero era de Tárrega, que marcaba en propia meta. Un hecho inaudito porque tampoco estaba encimado por ningún rival. Quizá alguien le podía haber avisado. Pero el tanto llegó y dejaba al Valencia al borde del abismo. En ese momento estaba a dos puntos del descenso. El empate final le deja a tres. Y el próximo choque es frente al Atlético en el Metropolitano.

Corberán reaccionó con un triple cambio, hombre por hombre. El técnico tampoco es partidario de vuelcos en el esquema de juego. Piensa que dando entrada a hombres de refresco le vale. Los tres (Diego López, Lucas Beltrán y Ugrinic) tuvieron incidencia en el juego, como también Ramazani, que apareció instantes después. Al menos no cambió a Hugo Duro, siempre el más efectivo. El Valencia se hizo con el control del juego y empezaron a llegar las acciones por la banda con centros al área. Vamos, lo normal que debe hacer un equipo y que el conjunto blanquinegro pocas veces lo hace. Lucas Beltrán tuvo un disparo fuera, luego Pepelu tuvo una falta al borde del área que marró, más tarde el argentino falló la ocasión más clara y al final, por presión, llegó el gol de Hugo Duro. Esto es inaguantable. De verdad.