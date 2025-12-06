El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes y en 6 localidades más Hay un premio especial de 15 millones de euros a un único acertante en el sorteo del 6 de diciembre

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:34

El sorteo de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre de 2025 ha sido especial, ya que se trata del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, que ha repartido 105 millones de euros, con un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros, un primer premio de 1'3 millones por serie y un segundo premio de 250.000 euros por serie. El sorteo especial ha repartido cientos de miles de euros por toda España y el primer premio ha sido vendido hasta en 7 localidades diferentes, alguna de ellas de menos de 1.500 habitantes como Torrecaballeros, y ha estado muy repartido por España, ya que ha tocado en Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón o Canarias.

Además, el segundo premio ha sido vendido en otros seis municipios, desde Galicia a Andalucía o desde Cataluña a las Islas Canarias.

Los premios

• El primer premio, dotado con 1.300.000 euros a la serie (130.000 euros el décimo), ha correspondido al número 94703 y ha sido vendido en MercaLasPalmas (Las Palmas), Torrecaballeros (Segovia), Tarancón (Cuenca), Sevilla, El Médano (una de las entidades de población que conforman el municipio de Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife), Valladolid y Cadrete (Zaragoza), que cuenta con apenas 4.639 habitantes, según el INE

El Premio Especial Acumulado de 15 millones de euros ha sido para la fracción 6ª de la serie 8ª del número 94703.

El segundo y tercer premio

• El segundo premio, el 67906 (250.000 euros a la serie, 25.000 al décimo), se ha vendido en Llinars del Vallés (Barcelona), Bailén (Jaén), Pontevedra, Salt (Girona), Tuineje (Las Palmas) y Bormujos (Sevilla).

• Los reintegros han sido para los números 2, 3 y 4.

Puedes consultar el listado completo de premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional, facilitados por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado).

Premios especiales

• Terminaciones de cuatro cifras, con premios de 3.750 euros a la serie (375 euros al décimo) para los números 1603, 4169, 7342, 9294 y 9740.

• Terminaciones de tres cifras, con premios de 750 euros a la serie (75 euros al décimo) para los números 095, 101, 124, 134, 343, 401, 418, 431, 455, 491, 710, 760, 768, 870 y 926.

• Terminaciones de dos cifras, con premios de 300 euros a la serie (30 euros al décimo) para los números 13 y 73.

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

El sorteo se ha realizado por el sistema de bombos múltiples y ha garantizado los siguientes premios al décimo:

Premio al décimo

- 1 Premio especial de 14.870.000 euros para una sóla fracción de uno de los billetes agraciados con el premio primero

Premios por serie

1 de 1.300.000 de euros (una extracción de 5 cifras)

1 de 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)

50 de 3.750 euros (cinco extracciones de 4 cifras)

1.500 de 750 euros (quince extracciones de 3 cifras)

2.000 de 300 euros (dos extracciones de 2 cifras)

2 aproximaciones de 24.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero

2 aproximaciones de 15.325 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo

99 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo), para los 99 números restantes de la centena del premio primero

99 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo) para los 99 números restantes de la centena del premio segundo

99 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo) para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

999 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo), para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

9.999 reintegros de 150 euros cada uno (15 euros al décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero

10.000 reintegros de 150 euros cada uno (15 euros al décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra

10.000 reintegros de 150 euros cada uno (15 euros al décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra

Historias de millonarios Así ha cambiado la vida de los premiados

Gana 77 millones de euros en Euromillones después de perder el mismo premio hace unos años

Es sorprendente lo que hay detrás de una ganadora francesa de 77 millones de euros a finales de 2024. Acertó el 1, 3, 4, 21 y 29 y las estrellas 2 y 7, una combinación que jamás se le irá de la cabeza.Según contó a uno de los locales de Française des Jeux (FDJ), donde compró el boleto, siempre jugaba esta combinación ya que contenía números de fechas especiales de sus familiares. No obstante, lo llamativo es que perdió un importante premio hace unos años porque justo olvidó sellar su boleto: «Estaba escrito, tenía que ganar», dijo a FDJ.

Gana la Bonoloto tras limpiar los armarios gracias a un boleto de hace 20 años

Un afortunado jugador se llevó el pasado 12 de octubre el bote de más de 1'1 millones de la Bonoloto gracias a una limpieza de armarios y a un boleto jugado hace 20 años. El afortunado, único acertante de Primera Categoría, se llevó un premio de 1.184.083,71 euros tras validar el boleto ganador en la Administración de Loterías No 2 de Girona, situada en Ultònia, 14-bajos 5.

La historia se ha conocido porque el ganador apostó utilizando la app TuLotero, quien ha podido hablar con su cliente. «La mañana de antes estaba limpiando la casa», explica el nuevo millonario en una entrevista a la empresa que permite comprar lotería de una administración desde el móvil. «Y tenía un armario con un mogollón de papeles que tenía que limpiar», prosigue. Este apostante explica que se puso a limpiarlo «y apareció una libreta de la que salió un boleto de Bonoloto de 2004, y me dio un presentimiento».

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

El valenciano de Bonrepós que ganó 80 millones y entró en el club Ferrari

Javier Espinosa llevaba casi toda su vida apostando por los mismos números en la Primitiva, una tradición iniciada por sus padres, hasta que la suerte llamó a su puerta en 2019 y se llevó 80 millones de euros de la Primitiva. La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 13, 23, 40, 41 y 49, el complementario fue el 16 y el número clave (reintegro), el 3. Estos 8 números cambiaron la historia de un vecino de Bonrepós que había sellado su boleto en Tarvernes Blanques, junto a Valencia.

Javier tenía un negocio familiar dedicado a la venta de materiales de fontanería, con más de 25 años de historia y que había pasado por una grave crisis durante años. Cuando Javier llamó a su novia para contarle la noticia, ella, incrédula, le dijo antes de colgar que fuera a los premios Oscar por su buena interpretación.

Javier encargó un Ferrari, un sueño de la infancia, y poco después se construyó una casa en Bonrepós. Sus vecinos cuentan que ya tiene media docena de bólidos y que ha entrado por derecho propio en el selecto 'Club Ferrari' gracias al dinero de la Primitiva.

El hombre que se enteró en un concierto de que era millonario

Un hombre se enteró en un concierto de que había ganado un millón de euros con la Bonoloto en el sorteo del 9 de agosto de 2024. Asiduo del Euromillones, probó con la Primitiva, pero quería algo a lo que pudiera jugar a diario y eligió la Bonoloto. Un boleto aleatorio de Bonoloto, jugado con la app de TuLotero y validado por la administración 253 de Madrid, con la combinación 07, 23, 25, 30, 36, 48, fue la que le permitió ganar un bote de 1.169.636,65 euros

Estaba en un concierto con su esposa y sus amigos cuando recibió una llamada. «Pensaron que había sucedido algo malo», explican desde TuLotero. Pero fue todo lo contrario. Él se considera un tipo muy normal, «del montón», y le gusta su estilo de vida ahora, y por eso no quiere cambiar por un premio. Planeó renovar el coche, pues el suyo tiene más de veinte años, y sobre todo viajar.

El lotero de Sant Boi (Barcelona) que regala lotería a los calvos reparte 6 millones

Gana 1'1 millones con la combinación que hacía su amigo

El domingo 19 de enero de 2025 un vecino de un pequeño pueblo de 6.000 habitantes de la provincia de Valladolid se llevó un bote de 1.168.241,25 euros. Acertó todos los números y ahora ha contado su historia. El boleto fue sellado en la administración Loterías no 1 de Zaratán (Valladolid), situada en Plaza de la Ronda, 5, y lo hizo tras realizar 10 apuestas y usando una combinación especial.

El afortunado juega la misma combinación desde hace mucho tiempo. Los números mágicos fueron el 03 07 12 26 29 32, con el 4 como complementario. Y juega únicamente los findes, y casi siempre de Bonoloto, «porque es más barata». Pero no se limita a una apuesta. Suele jugar unas ocho o nueve apuestas, según explican desde TuLotero, y en este caso selló 10, todas ellas con combinaciones diferentes basadas en número especiales, como fechas de nacimiento de sus hijos o cumpleaños suyo y de su mujer.

Pero además hay un número muy particular, que está inspirado en la historia de un amigo suyo. Ese amigo solía jugar siempre la misma combinación, pero un día, en los años 90, cambió un número. Y tocó un premio millonario con la combinación que él llevaba, con la única pega de que era con un número que usaba antes del que cambió. Así que se quedó sin premio. Pero el afortunado de Valladolid sí que lo puso, sencillamente «porque algún día tenía que tocar«.