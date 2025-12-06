Así perdió Valencia su milla de oro

Gorka Navaz Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:28 | Actualizado 00:43h. Comenta Compartir

Los escaparates dicen mucho de las calles en las que se ubican. Y de las ciudades que, en conjunto, van trazando el mapa de comercios que conforman la planta más baja de los edificios. A veces, la única que llegamos a conocer. Y entre todas esas calles y avenidas, siempre hay una, en toda ciudad, que se lleva el nombre de 'La milla de oro'. Esa en la que se sitúan las tiendas más lujosas, las más exclusivas y, casi siempre, las más caras. Escaparates de diseño, productos de lujo al alcance de sólo unos pocos y discreción de puertas para adentro. La calle Serrano en Madrid, o el Paseo de Gracia en Barcelona. Y en Valencia, hasta hace unos años, ese título lo ostentaban las calles Marqués de Dos Aguas y Poeta Querol.

La zona, ubicada en el centro histórico, sirvió de eje comercial entre la calle de la Paz y la de las Barcas. Un nexo de unión entre la cultura, la moda y el distrito financiero del cap i casal. Sin embargo, la imagen actual que deja un paseo por esta arteria poco o nada tiene que ver con lo que fue a principios de los 2000. Un símbolo del lujo que, en la actualidad, busca su sitio en el comercio de la ciudad, donde de esas tiendas de lujo apenas queda el esplendor de un par de joyerías, de una firma de porcelana y un par de boutiques de moda.

2008 Hugo Boss La ‘milla de oro’ tienda a tienda Bodega La Paz Roberto Verino 2014 Hugo Boss Dos Aigües 2019 Hugo Boss Roberto Verino Intermón Oxfam Bazar Calle del Pintor Sorolla Calle de los Libreros Hoy Abanca Roberto Verino Eroski Desde 2008 hasta la actualidad el eje comercial ha perdido su glamour Intermón Oxfam Roberto Verino Louis Vuitton Calle de Minyana Purificación García Intermón Oxfam Ferrobús Louis Vuitton BBVA Zadig Voltaire Cerrado Intermón Oxfam Lencería Hogar Louis Vuitton Cámara Valencia BBVA Lladró Bulgari Ermenegildo Zegna Loewe Zadig Voltaire Bravo Cerrado En el primer tramo Hugo Boss se ha mudado a la calle Sorní Loewe Cámara Valencia Knack men Orange Theory Calle de Salvà BBVA Cerrado Lladró Michael Kors Cerrado Salvatore Ferragamo Samsonite Cerrado Asisa Cámara Valencia BBVA Loewe Sesam Cerrado Cerrado Lladró Farrutx Farmacia Tomy Hilfiger Salvatore Ferragamo Cámara Valencia Loewe BBVA Finanzia Cerrado Locales unidos Cerrado Isbi Lladró Farmacia Ghamtton Isabel Sanchis Mulaya Cerrado BBVA Finanzia Nespresso Farmacia Marcas de lujo Bulgari Isabel Sanchis Nespresso Cerrado Farmacia Cerrado Bulgari Carolina Herrera Cerrado Cerrado Cerrado Azul Marino Cerrado Hoy Camper Cool Durán Martínez Medina 2019 Camper Cool Mobisa Mobisa 2014 Camper Lladró es la única marca premium que se mantiene desde principios de siglo Mobisa La Diputación de Valencia ha cerrado su oficina de turismo en los bajos del Teatro Principal Mobisa 2008 Camper El mítico local de Louis Vuitton ha dejado paso a una cadena de gimnasios Banca March Mobisa Mobisa Banca March El reciente traslado de Loewe ha vaciado la zona de la calle Libreros Banca March Calle de la Paz Enrique Loderes Calle de Vidal Hotel SH Inglés Hotel SH Inglés Antonio Romero Lev Cerrado Cerrado Koker Plant Shark Coldwell Banker Cerrado Teatro Principal Hotel SH Inglés Calle Barcas Durán Museo Nacional de Cerámica Lev Azabache Patos Oficina de turismo Antonio Romero Barack Hotel SH Inglés Teatro Principal Cerrado Calle de Ballesters Iglesia de San Juan de la Cruz Viajes ECI Calle de Vilaragut Patos Prenatal Oficina de turismo Durán Antonio Romero Prenatal Teatro Principal Mont Blanc Calle de la Cultura Patos Oficina de turismo Prenatal Viajes ECI North Sails Antonio Romero Prenatal Teatro Principal Mont Blanc

Y es que Poeta Querol está en proceso de búsqueda de una identidad. De qué tipo de calle quiere ser. Los movimientos comerciales son constantes. Con una ubicación privilegiada en pleno centro de la ciudad, a los pies de uno de los monumentos más impresionantes, como es el Palacio del Marqués de Dos Aguas, de uno de los hoteles más clásicos de la city, y de una reconocida iglesia como la de San Juan de la Cruz, la vía comercial no termina de definirse.

Quien un día visitó la ciudad, por ejemplo, en plenos años de la Copa América, allá por 2007, o en el Gran Premio de Fórmula Uno, después, podía sacar la tarjeta de crédito y pasarla por los exclusivos datáfonos de Louis Vuitton, Loewe, Bulgari, Salvatore Ferragamo o Hermés, sin tener que cambiar de zona. Pero, años después, casi todas se esfumaron, con el adiós de la competición de la jarra de las Cien Guineas y la pompa de los F-1. A partir de ahí, los cambios se sucedieron con frenesí, con la desaparición de casi todos los locales de renombre y la reforma del paisaje urbano del lujo por uno más pret à porter, acrecentados por la crisis económica.

Pero, ahora, casi dos décadas después, los escaparates han cambiado definitivamente, tras un periodo de adaptación.

Por ejemplo, Eroski abrió en 2020 una de sus tiendas 'city' en Marqués de Dos Aguas 3; JR Valle, un concesionario de Skoda, se asentó en el lugar que ocupaba la tienda Prenatal y donde hoy hay una inmobiliaria. Los bajos que antes deslumbraban con joyas de Bulgari, zapatos de Ferragamo o ropa de Tommy Hilfiger tienen ahora el cartel de 'se alquila'. Tiendas de moda como Zadig & Voltaire, que también eligió Marqués de Dos Aguas cuando desembarcó en Valencia, se han ido ahora a Sorní o Jorge Juan, calles más comerciales con mucho más tránsito de gente. Pero, la marcha de las grandes firmas tuvo una derivada mucho menos anecdótica, la pérdida de atractivo para las grandes firmas. Muchas boutiques de lujo se mantienen abiertas, más allá de las pérdidas o ganancias que generen, por el estatus de la ciudad en la que se encuentran, y parece que, Valencia ya no se encuentra en esa liga.

Y es que con un recorrido por las dos aceras de Poeta Querol, el análisis se hace solo. Si nos adentramos desde la calle Barcas, nos topamos con la esquina que hace el BBVA, por un lado, y los laterales del teatro Principal, que han perdido incluso la oficina de Turismo que había hasta hace poco. Después, se mantienen las instalaciones de la Cámara de Comercio de Valencia en uno de los lados. Enfrente, en la acera contraria, una de las tiendas que mejor definió el cambio de paradigma: Koker. Una boutique de moda que utilizaba como reclamo ser el armario de los rostros televisivos de la antigua Sálvame, ahora desperdigados por distintos formatos. Así, los clientes podían comprarse los vestidos de Lydia Lozano o Belén Esteban. En su día, los imanes publicitarios que desfilaban por las fiestas de Prada en el Mercado Central, y que representaban a algunas de las firmas de Poeta Querol eran Demi Moore, Inés Sastre o Chloë Sevigny.

Ermenegildo Zegna cerró en 2012, Bulgari y Cavalli en 2013, Tommy Hilfiger en 2014; Mont-Blanc en 2015, Hermès, en la calle Salvà, en 2016 y Ferragamo, que había resistido abandonó Valencia definitivamente en 2020. Louis Vuitton, cerró en 2023, y Loewe se mudó a la plaza de la Reina.

Ahora, en esos locales hay centros de estética, aseguradoras, un par de joyerías, cafeterías, una inmobiliaria, un gimnasio, una agencia de viajes y un par de bancos. Y como gran broche, una firma de moda low cost china.

Entre los supervivientes, la tienda de Lladró, las joyerías y la llegada de Carolina Herrera o de la modista Isabel Sanchís en los últimos años. Algunos osados que mantienen viva la llama del lujo en Valencia. Una ciudad que se quedó sin su milla de oro. Pero también sin el público suficiente para consumir que creció al calor de los años de los grandes eventos.

