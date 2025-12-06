Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Así perdió Valencia su milla de oro

La zona comercial más exclusiva en los años de la Copa América y la Fórmula 1, el eje de las calles Poeta Querol y Marqués de Dos Aguas, se ha quedado sin glamour con la marcha de las marcas internacionales más prestigiosas y sin encontrar un relevo

Gorka Navaz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:28

Comenta

Los escaparates dicen mucho de las calles en las que se ubican. Y de las ciudades que, en conjunto, van trazando el mapa de comercios que conforman la planta más baja de los edificios. A veces, la única que llegamos a conocer. Y entre todas esas calles y avenidas, siempre hay una, en toda ciudad, que se lleva el nombre de 'La milla de oro'. Esa en la que se sitúan las tiendas más lujosas, las más exclusivas y, casi siempre, las más caras. Escaparates de diseño, productos de lujo al alcance de sólo unos pocos y discreción de puertas para adentro. La calle Serrano en Madrid, o el Paseo de Gracia en Barcelona. Y en Valencia, hasta hace unos años, ese título lo ostentaban las calles Marqués de Dos Aguas y Poeta Querol.

La zona, ubicada en el centro histórico, sirvió de eje comercial entre la calle de la Paz y la de las Barcas. Un nexo de unión entre la cultura, la moda y el distrito financiero del cap i casal. Sin embargo, la imagen actual que deja un paseo por esta arteria poco o nada tiene que ver con lo que fue a principios de los 2000. Un símbolo del lujo que, en la actualidad, busca su sitio en el comercio de la ciudad, donde de esas tiendas de lujo apenas queda el esplendor de un par de joyerías, de una firma de porcelana y un par de boutiques de moda.

2008

Hugo Boss

La ‘milla de oro’ tienda a tienda

Bodega La Paz

Roberto Verino

2014

Hugo Boss

Dos Aigües

2019

Hugo Boss

Roberto Verino

Intermón Oxfam

Bazar

Calle del Pintor Sorolla

Calle de los Libreros

Hoy

Abanca

Roberto Verino

Eroski

Desde 2008 hasta la actualidad el eje comercial ha perdido su glamour

Intermón Oxfam

Roberto Verino

Louis Vuitton

Calle de Minyana

Purificación García

Intermón Oxfam

Ferrobús

Louis Vuitton

BBVA

Zadig Voltaire

Cerrado

Intermón Oxfam

Lencería Hogar

Louis Vuitton

Cámara Valencia

BBVA

Lladró

Bulgari

Ermenegildo Zegna

Loewe

Zadig Voltaire

Bravo

Cerrado

En el primer tramo Hugo Boss se ha mudado a la calle Sorní

Loewe

Cámara Valencia

Knack men

Orange Theory

Calle de Salvà

BBVA

Cerrado

Lladró

Michael Kors

Cerrado

Salvatore Ferragamo

Samsonite

Cerrado

Asisa

Cámara Valencia

BBVA

Loewe

Sesam

Cerrado

Cerrado

Lladró

Farrutx

Farmacia

Tomy Hilfiger

Salvatore Ferragamo

Cámara Valencia

Loewe

BBVA Finanzia

Cerrado

Locales unidos

Cerrado

Isbi

Lladró

Farmacia

Ghamtton

Isabel Sanchis

Mulaya

Cerrado

BBVA Finanzia

Nespresso

Farmacia

Marcas de lujo

Bulgari

Isabel Sanchis

Nespresso

Cerrado

Farmacia

Cerrado

Bulgari

Carolina Herrera

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Azul Marino

Cerrado

Hoy

Camper

Cool

Durán

Martínez Medina

2019

Camper

Cool

Mobisa

Mobisa

2014

Camper

Lladró es la única marca premium que se mantiene desde principios de siglo

Mobisa

La Diputación de Valencia ha cerrado su oficina de turismo en los bajos del Teatro Principal

Mobisa

2008

Camper

El mítico local de Louis Vuitton ha dejado paso a una cadena de gimnasios

Banca March

Mobisa

Mobisa

Banca March

El reciente traslado de Loewe ha vaciado la zona de la calle Libreros

Banca March

Calle de la Paz

Enrique Loderes

Calle de Vidal

Hotel SH Inglés

Hotel SH Inglés

Antonio Romero

Lev

Cerrado

Cerrado

Koker

Plant Shark

Coldwell Banker

Cerrado

Teatro Principal

Hotel SH Inglés

Calle Barcas

Durán

Museo Nacional de Cerámica

Lev

Azabache

Patos

Oficina de turismo

Antonio Romero

Barack

Hotel SH Inglés

Teatro Principal

Cerrado

Calle de Ballesters

Iglesia de San Juan de la Cruz

Viajes ECI

Calle de Vilaragut

Patos

Prenatal

Oficina de turismo

Durán

Antonio Romero

Prenatal

Teatro Principal

Mont Blanc

Calle de la Cultura

Patos

Oficina de turismo

Prenatal

Viajes ECI

North Sails

Antonio Romero

Prenatal

Teatro Principal

Mont Blanc

Y es que Poeta Querol está en proceso de búsqueda de una identidad. De qué tipo de calle quiere ser. Los movimientos comerciales son constantes. Con una ubicación privilegiada en pleno centro de la ciudad, a los pies de uno de los monumentos más impresionantes, como es el Palacio del Marqués de Dos Aguas, de uno de los hoteles más clásicos de la city, y de una reconocida iglesia como la de San Juan de la Cruz, la vía comercial no termina de definirse.

Quien un día visitó la ciudad, por ejemplo, en plenos años de la Copa América, allá por 2007, o en el Gran Premio de Fórmula Uno, después, podía sacar la tarjeta de crédito y pasarla por los exclusivos datáfonos de Louis Vuitton, Loewe, Bulgari, Salvatore Ferragamo o Hermés, sin tener que cambiar de zona. Pero, años después, casi todas se esfumaron, con el adiós de la competición de la jarra de las Cien Guineas y la pompa de los F-1. A partir de ahí, los cambios se sucedieron con frenesí, con la desaparición de casi todos los locales de renombre y la reforma del paisaje urbano del lujo por uno más pret à porter, acrecentados por la crisis económica.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Pero, ahora, casi dos décadas después, los escaparates han cambiado definitivamente, tras un periodo de adaptación.

Por ejemplo, Eroski abrió en 2020 una de sus tiendas 'city' en Marqués de Dos Aguas 3; JR Valle, un concesionario de Skoda, se asentó en el lugar que ocupaba la tienda Prenatal y donde hoy hay una inmobiliaria. Los bajos que antes deslumbraban con joyas de Bulgari, zapatos de Ferragamo o ropa de Tommy Hilfiger tienen ahora el cartel de 'se alquila'. Tiendas de moda como Zadig & Voltaire, que también eligió Marqués de Dos Aguas cuando desembarcó en Valencia, se han ido ahora a Sorní o Jorge Juan, calles más comerciales con mucho más tránsito de gente. Pero, la marcha de las grandes firmas tuvo una derivada mucho menos anecdótica, la pérdida de atractivo para las grandes firmas. Muchas boutiques de lujo se mantienen abiertas, más allá de las pérdidas o ganancias que generen, por el estatus de la ciudad en la que se encuentran, y parece que, Valencia ya no se encuentra en esa liga.

Y es que con un recorrido por las dos aceras de Poeta Querol, el análisis se hace solo. Si nos adentramos desde la calle Barcas, nos topamos con la esquina que hace el BBVA, por un lado, y los laterales del teatro Principal, que han perdido incluso la oficina de Turismo que había hasta hace poco. Después, se mantienen las instalaciones de la Cámara de Comercio de Valencia en uno de los lados. Enfrente, en la acera contraria, una de las tiendas que mejor definió el cambio de paradigma: Koker. Una boutique de moda que utilizaba como reclamo ser el armario de los rostros televisivos de la antigua Sálvame, ahora desperdigados por distintos formatos. Así, los clientes podían comprarse los vestidos de Lydia Lozano o Belén Esteban. En su día, los imanes publicitarios que desfilaban por las fiestas de Prada en el Mercado Central, y que representaban a algunas de las firmas de Poeta Querol eran Demi Moore, Inés Sastre o Chloë Sevigny.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Ermenegildo Zegna cerró en 2012, Bulgari y Cavalli en 2013, Tommy Hilfiger en 2014; Mont-Blanc en 2015, Hermès, en la calle Salvà, en 2016 y Ferragamo, que había resistido abandonó Valencia definitivamente en 2020. Louis Vuitton, cerró en 2023, y Loewe se mudó a la plaza de la Reina.

Ahora, en esos locales hay centros de estética, aseguradoras, un par de joyerías, cafeterías, una inmobiliaria, un gimnasio, una agencia de viajes y un par de bancos. Y como gran broche, una firma de moda low cost china.

Entre los supervivientes, la tienda de Lladró, las joyerías y la llegada de Carolina Herrera o de la modista Isabel Sanchís en los últimos años. Algunos osados que mantienen viva la llama del lujo en Valencia. Una ciudad que se quedó sin su milla de oro. Pero también sin el público suficiente para consumir que creció al calor de los años de los grandes eventos.

lasprovincias Así perdió Valencia su milla de oro