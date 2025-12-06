Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los quirófanos del hospital de Manises. LP

El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises

La Policía investiga si el especialista calculó la dosis del fármaco sin pesar a las menores y solo tuvo en cuenta los datos que los padres facilitaron en la clínica dental

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:40

Comenta

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira sustraía ampollas de un fármaco sedante en el Hospital de Manises, donde estuvo trabajando ... hasta el pasado mes de octubre, y administraba pequeñas dosis a sus pacientes en clínicas privadas, según las investigaciones de la Policía y las últimas averiguaciones de los inspectores de la Conselleria de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  5. 5

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  6. 6 Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca
  9. 9 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero
  10. 10

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises

El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises