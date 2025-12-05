La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

Uno de los momentos más tensos en la conversación vía whatsapp entre la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, jefe ... de Gabiente de Carlos Mazón, se vivió pocos minutos antes de las ocho de la tarde del 29 de octubre de 2024 cuando la primera plantea por primera vez la posibilidad de confinar a toda las provincia de Valencia. Mazón acababa de terminar su reunión con Vilaplana y faltaba media hora para que llegara al Cecopi.

A las 19:54 horas, Cuenca remite un mensaje a la exconsellera:

-«Salo, de confinar nada, por favor. Calma».

En ese momento, Pradas, que se encuentra en el Cecopi y es ya consciente de que la situación se ha descontrolado con toda l'Horta Sud anegada por el agua del Poyo, insiste para que se tome la medida de confinar a la población y así se lo traslada a Cuenca:

-«Está la cosa muy muy mal».

El jefe de gabinete de Carlos Mazón responde con una frase hecha que resta importancia a la tensión y al nerviosismo que traslada Pradas desde l'Eliana.

-«Ya, mujer».

Esa conversación se produjo en el momento en el que Mazón estaría llegando a las dependencias del Palau de la Generalitat tras comer durante cinco horas con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro de Valencia. Mientras Mazón, según ha declarado en repetidas ocasiones, paseaba desde al calle La Paz al Palau de la Generalitat, Pradas y Cuenca se intercambiaban mensajes que evidenciaban que la situación estaba fuera de control.

«Desbordamientos por toda la provincia», apunta Pradas en su whatsapp como buscando una autorización desde Presidencia para que le permitan dar la orden de confinar.

Cuenca insiste en rechazar esa idea: «Confinar una provincia es una barbaridad. Otra cosa es zonificar. Pero no toda la provincia».

La exconsellera, en apenas dos minutos, manda una serie de mensajes donde sigue apuntando que la situación es muy complicada y que hay que tomar medidas: «Es que poco se queda fuera (de áreas inundadas). Y las comunicaciones afectan a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios».

Pradas aprieta para convencer a Cuenca a las 20:15 horas, cuando todavía Mazón no ha llegado al Cecopi: «Confinamiento podemos decretar por ley de Emergencia». La mano derecha de Mazón, insiste en la negativa y le pide que se olvide del tema: «Llevate aço del cap per favor. Tranquila, ché».

Pradas manda un audio y apunta que la CHJ va a decretar nivel de alerta 3: «Vamos a aconsejar, sólo en comarcas afectadas».