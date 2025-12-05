Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, durante su comparecencia en el Congreso. EP

La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

La exconsellera de Emergencias y el jefe de gabinete mantuvieron una tensa conversación por whatsapp minutos antes de las ocho el día de la dana: «La cosa está muy muy mal»

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:44

Comenta

Uno de los momentos más tensos en la conversación vía whatsapp entre la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, jefe ... de Gabiente de Carlos Mazón, se vivió pocos minutos antes de las ocho de la tarde del 29 de octubre de 2024 cuando la primera plantea por primera vez la posibilidad de confinar a toda las provincia de Valencia. Mazón acababa de terminar su reunión con Vilaplana y faltaba media hora para que llegara al Cecopi.

