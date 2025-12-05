Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21 | Actualizado 14:27h.

José Manuel Cuenca era la mano derecha del presidente. Una de las pocas personas que sabía que aquel día 29, Mazón tenía una comida con ... la periodista Maribel Vilaplana, en el restaurante El Ventorro. Cuenca no estuvo ese día en Valencia, quizá su presencia hubiera evitado el despropósito de la tarde de la dana. Eso hoy, no obstante, es ciencia ficción. El jefe de gabinete tenía que resolver cuestiones personales en Xátiva.

A Cuenca, casi en paralelo a Mazón, se le traslada también la complicación que se está viviendo en Utiel. «¿Por lluvia?, responde. «No, el río se esta desbordando», contesta Pradas. A continuación, la consellera relata de manera telegráfica el avance de la emergencias y las acciones que están emprendiendo, como la instalación del Puesto de Manzo Avanzado o la convocatoria del Cecopi, la reunión clave del dispositivo que comenzó a las 17 horas. Pero es entonces cuando da un dato de suma importancia y que rompe parte del relato construido hasta ahora por algunos dirigentes: «Nos informan de un muerto en Utiel», alerta Pradas. Lo hace a las 16.28 horas de la tarde.

Conversaciones de Whatsapp entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca el 29 de octubre José Manuel Cuenca PP 29 oct 2024 La cosa se complica en Utiel 14:25 De lluvia? 14:26 El río 14:26 Se está desbordando 14:26 Vale 14:26 Ostias 14:26 Pasamos a Nivel 2 en Utiel Requena Editado 14:51 PMA en Requena 14:51 CECOPI en Centro de emergencias 14:52 El alcalde de Utiel 14:52 Lo tienes controlador 14:52 Actívanmos Une 14:52 José Manuel Cuenca PPC... El alcalde de Utiel Sí 14:54 CECOPI a 17h en La Eliana 16:03 PMA también en Eliana 16:04 Editado Hemos movilizado recursos de rescate hacia Utiel Requena incluida la UME 16:05 Centro recepción de medios en Requena 16:05 Nos informan de un fallecido en Utiel 16:28 Reenviado Igual a las 19 hrs vamos a 112 16:43 Presi 16:43 Perfecte 16:47 Llamada 34 s 16:48 Elia Alginet 16:58 Hospital Requena sin problema 17:01 Ok 17:01 Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar 17:01 Estoy con la UME 17:01 No pueden acceder vía terrestre 17:01 Solo aérea 17:02 Están en ello 17:02 Solo ha accedido un helicóptero del consorcio 17:16 De la UME no han podido acceder con sus helicópteros 17:17 Llamada Sin respuesta 18:25 Salo 19:54 De confinar nada por favor 19:54 Calma 19:54 Está la cosas muy muy mal 19:55 Ya mujer 19:55 Desbordamientos por toda la provincia 19:55 Pero confinar una provincia es una barbaridad 19:55 Una cosa es zonificar 19:55 Vamos a enviar mensaje de precaución 19:55 Comarcas 19:55 A todos 19:55 Ribera alta 19:55 José Manuel Cuenca PPC... La versión oficial del presidente Mazón, pero también de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, sostenía que no es hasta la madrugada del día 30 cuando empiezan a tener conocimiento de que existen víctimas mortales. Eso sería alrededor de las cinco de la mañana. Pese a que el presidente, en su última comparecencia pública del 29 de octubre, ya hablaba de víctimas mortales.