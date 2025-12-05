Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas
José Manuel Cuenca, en su comparecencia en el Congreso. Efe / Daniel González

Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas

El jefe de gabinete respondió a esta información con el mensaje de que quizá irían al Cecopi dos horas y media más tarde

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21

Comenta

José Manuel Cuenca era la mano derecha del presidente. Una de las pocas personas que sabía que aquel día 29, Mazón tenía una comida con ... la periodista Maribel Vilaplana, en el restaurante El Ventorro. Cuenca no estuvo ese día en Valencia, quizá su presencia hubiera evitado el despropósito de la tarde de la dana. Eso hoy, no obstante, es ciencia ficción. El jefe de gabinete tenía que resolver cuestiones personales en Xátiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  7. 7 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  8. 8

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas

Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas