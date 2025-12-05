Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas
El jefe de gabinete respondió a esta información con el mensaje de que quizá irían al Cecopi dos horas y media más tarde
Valencia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21
José Manuel Cuenca era la mano derecha del presidente. Una de las pocas personas que sabía que aquel día 29, Mazón tenía una comida con ... la periodista Maribel Vilaplana, en el restaurante El Ventorro. Cuenca no estuvo ese día en Valencia, quizá su presencia hubiera evitado el despropósito de la tarde de la dana. Eso hoy, no obstante, es ciencia ficción. El jefe de gabinete tenía que resolver cuestiones personales en Xátiva.
A Cuenca, casi en paralelo a Mazón, se le traslada también la complicación que se está viviendo en Utiel. «¿Por lluvia?, responde. «No, el río se esta desbordando», contesta Pradas. A continuación, la consellera relata de manera telegráfica el avance de la emergencias y las acciones que están emprendiendo, como la instalación del Puesto de Manzo Avanzado o la convocatoria del Cecopi, la reunión clave del dispositivo que comenzó a las 17 horas. Pero es entonces cuando da un dato de suma importancia y que rompe parte del relato construido hasta ahora por algunos dirigentes: «Nos informan de un muerto en Utiel», alerta Pradas. Lo hace a las 16.28 horas de la tarde.
Conversaciones de Whatsapp entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca el 29 de octubre
José Manuel Cuenca PP
29 oct 2024
La cosa se complica en Utiel
14:25
De lluvia?
14:26
El río
14:26
Se está desbordando
14:26
Vale
14:26
Ostias
14:26
Pasamos a Nivel 2 en Utiel Requena
Editado 14:51
PMA en Requena
14:51
CECOPI en Centro de emergencias
14:52
El alcalde de Utiel
14:52
Lo tienes controlador
14:52
Actívanmos Une
14:52
José Manuel Cuenca PPC...
El alcalde de Utiel
Sí
14:54
CECOPI a 17h en La Eliana
16:03
PMA también en Eliana
16:04
Editado
Hemos movilizado recursos de rescate hacia Utiel Requena incluida la UME
16:05
Centro recepción de medios en Requena
16:05
Nos informan de un fallecido en Utiel
16:28
Reenviado
Igual a las 19 hrs vamos a 112
16:43
Presi
16:43
Perfecte
16:47
Llamada
34 s
16:48
Elia Alginet
16:58
Hospital Requena sin problema
17:01
Ok
17:01
Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar
17:01
Estoy con la UME
17:01
No pueden acceder vía terrestre
17:01
Solo aérea
17:02
Están en ello
17:02
Solo ha accedido un helicóptero del consorcio
17:16
De la UME no han podido acceder con sus helicópteros
17:17
Llamada
Sin respuesta
18:25
Salo
19:54
De confinar nada por favor
19:54
Calma
19:54
Está la cosas muy muy mal
19:55
Ya mujer
19:55
Desbordamientos por toda la provincia
19:55
Pero confinar una provincia es una barbaridad
19:55
Una cosa es zonificar
19:55
Vamos a enviar mensaje de precaución
19:55
Comarcas
19:55
A todos
19:55
Ribera alta
19:55
José Manuel Cuenca PPC...
Comarcas
No se moja nadie
19:56
Hoya de Biñol
19:56
Ribera Alta
19:56
Costera
19:56
En fin
19:56
Pero no toda la provincia
19:56
Es que poco se queda fuera
19:56
Y comunicaciones afecta a todos
19:56
Estamos en ello
19:56
Pedir precaución a todos
19:57
Confinamiento áreas afectadas
19:58
Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios
19:58
Salomé
20:08
Per a confinar
20:08
Hace falta un estado de alarma
20:08
Y eso lo decreta la chica que tienes al lado
20:08
La delegada
20:08
Calma
20:08
Sí
20:09
Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias
20:15
Ja aplega el Presi
20:15
Tú
Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias
Llévate aço del cap per favor
20:15
Trànquila che
20:15
20:15
0:27
La confederación va a decretar nivel 3
20:16
Vamos a aconsejar
20:19
Solo en comarcas afectadas
20:22
La versión oficial del presidente Mazón, pero también de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, sostenía que no es hasta la madrugada del día 30 cuando empiezan a tener conocimiento de que existen víctimas mortales. Eso sería alrededor de las cinco de la mañana. Pese a que el presidente, en su última comparecencia pública del 29 de octubre, ya hablaba de víctimas mortales.
