La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves 'Terra Alta' llega con Miguel Bernardeau como protagonista

J.Zarco Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:43 | Actualizado 15:54h. Comenta Compartir

Si hace unas semanas Netflix apostó por el bestseller de Javier Castillo para lanzar la serie 'El cuco de cristal', ahora ha sido Movistar Plus quien ha adaptado una exitosa novela de Javier Cercas para trasladarla a la pequeña pantalla. Se trata de Terra Alta, la novela policiaca ganadora del premio Planeta en 2019.

Cuenta con seis episodios que están disponibles desde este jueves 4 de diciembre y su protagonista es Miguel Bernardeau, popular por sus papeles en 'Élite' o 'Querer'. Quien dirige los capítulos es Eduard Cortés (Merlí) mientras que los guiones van a cargo de Eligio R. Montero (Caronte), Carmen López-Areal (Siempre Fui Yo) y el mismo Javier Cercas.

Sinopsis

La Terra Alta es un lugar de salvaje belleza, donde aún sangran las cicatrices de la Guerra Civil. Un territorio tranquilo hasta que el cruel asesinato de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos. Este suceso hace que Melchor Marín (Miguel Bernardeau), uno de los agentes a cargo de la investigación, reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado.

Completan el reparto de la ficción Iván Massagué (El cuco de cristal), Goya Toledo (La Agencia), Marta Etura (Las largas sombras), Pablo Derqui (Su Majestad), Bea Segura (Los sin nombre), Francesc Orella (Custodia repartida), Manel Barceló (Las aventuras del capitán Alatriste), Pere Ponce (Jo mai mai), David Bagés (La última noche en Tremor) o Jordi Martínez (Merlí).

