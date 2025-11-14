De qué va 'El cuco de cristal': argumento y protagonistas de la nueva serie de Netflix La serie promete colocarse pronto entre los títulos más vistos

María Gardó Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Netflix apuesta esta semana por una producción nacional muy esperada. Se trata de 'El cuco de cristal', la nueva serie basada en la novela de Javier Castillo que ve la luz este viernes 14 de noviembre. Compuesta de seis capítulos y con una historia autoconclusiva y totalmente independiente de las anteriores, 'El cuco de cristal' es un thriller emocional sobre personajes rotos que, moviéndose en distintas líneas temporales, desentraña las misteriosas desapariciones que desde hace décadas están teniendo lugar en un pequeño y enigmático pueblo.

Argumento

Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante. Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.

Protagonistas

Clara Merlo: Interpretada por Catalina Sopelana, da vida a la joven médica residente que sobrevive a un infarto gracias a un trasplante.

Marta Peña es interpretada por Itziar Ituño. Da vida a la madre del joven cuyo corazón se trasplanta a la protagonista. Su personaje está involucrado en los misterios del pueblo.

Miguel Ferrer: Interpretado por Alex García. Es el padre de Carlos que desapareció hace 20 años. Estaría involucrado en los casos de misterio que intrigan al pueblo.

Rafael es Iván Massagué. Encarna a un compañero de Marta Peña. Él también estaría involucrado en los casos que oculta el pueblo.

Juan es Alfons Nieto. Hijo de Marta Peña. Es un miembro de la Guardia Civil que informará lo que sabe a Clara.

Sobre Catalina Sopelana

La protagonista de esta historia está interpretada por Catalina Sopelana, una actriz de 33 años, natural de Madrid. Pese a que se licenció en Psicología, en el último año de carrera se unió a un grupo de teatro, donde descubrió su auténtica pasión.

Debutó en el cine en 'Quién te cantará' (2018), de Carlos Vermut.​ Tras aparecer en series de televisión como 'Velvet Colección', 'Matadero' e 'Inhibidos', su interpretación de Julia en la serie de comedia de superhéroes de Netflix 'El Vecino' impulsó su carrera.

Ha aparecido en otras series como 'Entrevías', 'Yo, adicto' y 'El jardinero'.