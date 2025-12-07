Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia El 12 de diciembre comienza en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

P. Chen Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

¿Qué mejor que ir a un tradicional mercado navideño para sumergirse en el ambiente festivo de estas fechas? La mayoría de las ciudades organizan estos eventos de comida tradicional y actividades culturales que refuerzan el sentido de comunión de la navidad. En Valencia, regresa el mercado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los más esperados. Comienza el 12 de diciembre y estará abierto hasta el 6 de enero en el Paseo de Arbotantes del Umbracle.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias se llenará de propuestas de artesanía, gastronomía, talleres y espectáculos para todos los públicos. Todos los días habrá talleres para niños, cuentacuentos, showcases de oficios, actuaciones, y un Rincón Solidario con ONGs. El mercado contará con aproximadamente medio centenar de puestos de artesanía con productos de proximidad y una zona con food trucks.

Horarios

El mercado navideño de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se inaugurará a las 17:00 horas el viernes 12 de diciembre. Estará abierto todos los días hasta el martes 6 de enero, con un horario general de 11:00 a 23:00 horas.

No obstante, habrá horarios especiales en fechas señaladas: de 11:00 a 17:00 horas el 24 y el 31 de diciembre, y de 17:00 a 23:00 horas el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Los pequeños de la casa podrán enviar sus cartas en la casa de Papá Noel tanto el 23 de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas como el 24 de diciembre de 12:00 a 14:30 horas. Después de la Nochebuena, el emisario real recibirá las cartas dirigidas a los Reyes Magos el 4 y 5 de enero de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Talleres infantiles, ludoteca y cuentacuentos

El mercado navideño de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un año más, centra su programación en las infancias, con talleres de manualidades y creatividad todos los días. Cada jornada contará con dos franjas de talleres infantiles: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Los días de horario especial los talleres se adaptarán al horario de apertura.

Los cuentacuentos serán el 27 y el 28 de diciembre de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Por su parte, la ludoteca permanecerá abierta durante todo el horario del mercado. En ella, les mesas de ingenio y los puzles navideños presentarán retos estimulantes a los más pequeños de la familia.

Demostraciones de oficios y espectáculos

Para acercar la artesanía al público, habrá demostraciones de oficios tradicionales en relación a temas navideños. Serán actividades participativas de carácter divulgativo. A ellas se le suman otros espectáculos especiales como la presentación de canto del proyecto Canta'm el 20 de diciembre a las 19:00 horas o el Belén viviente los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Además, habrá sesiones especiales de pintacaras de 18:30 a 20:00 horas los días 26, 27 y 28 de diciembre.

Actividades de pago

A la amplia oferta de ocio gratuito se le suman varias opciones de pago, como un trineo 3D, un tiovivo carrusel, el popular Transiberiano y un fotomatón 360º operativo todos los días.

Del 26 de diciembre al 6 de enero, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas se realizará un taller de pintura de figuras de Belén al precio de 5 euros, y todos los días, en el mismo horario, se ofrecerá el taller de pintura de soldado cascanueces por 6 euros. Al económico precio de dos euros se podrá participar los días 20 y 21 de diciembre en un taller de pintura de vasos.