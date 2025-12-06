Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat
La nueva noria en la plaza de San Agustín Iván Arlandis

La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Valencia necesita más zonas infantiles «más económicas», dicen los padres

P. Chen

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:51

Comenta

Dos pequeñas atracciones en la plaza de San Agustín animan el ambiente festivo del centro de la ciudad. Están sufragadas por la asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia ... para atraer visitantes y potenciales compradores, e inspiradas en la Navidad de Alsacia. A mediodía del sábado del fin de semana en que la ciudad encadena tres grandes eventos deportivos, la plaza reúne a varios padres que graban con sus móviles a sus hijos riendo en las atracciones.

