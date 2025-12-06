La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Dos pequeñas atracciones en la plaza de San Agustín animan el ambiente festivo del centro de la ciudad. Están sufragadas por la asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia ... para atraer visitantes y potenciales compradores, e inspiradas en la Navidad de Alsacia. A mediodía del sábado del fin de semana en que la ciudad encadena tres grandes eventos deportivos, la plaza reúne a varios padres que graban con sus móviles a sus hijos riendo en las atracciones.

«Cuando más gente viene es por la tarde», dice la taquillera de la miniferia. Varias de las familias tenían la visita planeada: no se la han encontrado por casualidad sino que la habían visto anunciada en redes sociales o se la habían recomendado, lo que indica cierto éxito de la iniciativa. No obstante, la noria de estilo romántico, cerca del cruce de la avenida del Oeste, cuenta solo con ocho cabinas. «Me ha decepcionado un poco el tamaño de la noria. Pensaba que era más grande, pero bueno, para los niños está bien», opina una madre que ha traído a sus dos hijos.

Los dos pequeños se han subido a ambas atracciones. Su preferido ha sido el tren decorado con la temática de 'Alicia en el país de las maravillas': figuras del hipnótico Gato de Cheshire, la despótica Reina de Corazones, los naipes y, por supuesto, Alicia, rodean a los pequeños que giran en los raíles. «Ver personajes conocidos para ellos les ha hecho más ilusión», explica su madre. Añade que Valencia necesita más zonas infantiles «más económicas». La miniferia cuesta 4 euros por persona y por viaje. Como ambos niños se han subido a las dos atracciones, ha gastado 16 euros en una mañana.

Ampliar El tren de 'Alicia en el país de las maravillas' en la plaza de San Agustín Iván Arlandis

Poco después, un padre en bici trae a su hija al tren. «Soy de Eslovenia, pero vivo aquí», se presenta. «Creo que no le gustó tanto porque iba ella sola. Además, 4 euros me parece un poco abusivo», critica. No obstante, aclara «yo trabajo fuera, así que gano más». Para él, Valencia en general sí es una buena ciudad para tener familia y no le faltan zonas infantiles. No se queja por falta de planes: «Siempre hay cosas por hacer».

Las atracciones de la plaza de San Agustín, disponibles hasta el 6 de enero, complementan la clásica pista de hielo y el carrusel infantil en la plaza del Ayuntamiento. Pero padre e hija se suben en la bici y se van el río a a elegir un plan disponible todo el año: el Parque Gulliver.