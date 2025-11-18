Valencia estrena esta Navidad una noria en San Agustín

Es cuestión de días. La plaza de San Agustín se va a vestir de Navidad, ya que es el sitio elegido para instalar una noria ... de pequeño formato para hacer las delicias del público familiar.

La atracción de estilo romántico y sólo con ocho cabinas se pondrá cerca del cruce de la avenida del Oeste y forma parte del despliegue de atracciones navideñas que sufraga la asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia para ambientar la ciudad y atraer visitantes y potenciales compradores.

Como explica la gerente de la asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Julia Martínez, «llevábamos varios años queriendo ofrecer elementos nuevos para la Navidad. Hace dos años fuimos a ver la Navidad de Alsacia y vimos que había una noria muy bonita, de pequeño formato que podía encajar muy bien en Valencia».

Después de inspirarse en Alsacia lanzaron la propuesta en el Ayuntamiento y ha pasado el filtro de Patrimonio, con el fin de respetar el entorno monumental de la plaza de San Agustín.

Como explican desde la entidad que preside Borja Ávila, el objetivo es generar rincones románticos en el centro de la ciudad para disfrute del público infantil y familiar.

Esta noria será de ocho cabinas y se ha hecho a propósito para este entorno tan céntrico. Además, durante los días centrales de las Navidades estará amenizado con villancicos.

Montaje de la pista de hielo, del carrusel y del árbol de Navidad, en la plaza del Ayuntamiento. LP

A esta oferta se sumará un tren decorado con la temática de Alicia en el País de las Maravillas, también para el público infantil, que partirá de Guillem de Castro.

Esta plaza de San Agustín se convertirá en un punto de encuentro familiar e infantil. Es nuestro guiño a los más pequeños de la casa, asegurando que esta zona vital del centro se llene de vida, alegría y nuevas oportunidades para el comercio.

No hay que olvidar que estas nuevas ofertas se complementan con la ya tradicional pista de hielo de la plaza del Ayuntamiento, que se inaugura el viernes y el carrusel infantil que se está empezando ya a montar en la misma plaza y que también estará listo el viernes.

Y a todo ello se suman las decoraciones navideñas luminosas de los comerciantes, con una bola plana en el entorno de las calles Alicante y Castellón, zona que durante más de un año se ha visto afectada por la creación del túnel del metro que une la calle Xàtiva con la calle Alicante.

También habrá una caja regalo transitable en la plaza del Doctor Collado y un árbol luminoso en la plaza de los Fueros.

Además, se mantendrán las cinco rutas del popular Tren de los Comerciantes. Y como una actividad que mantiene viva la ilusión, los más pequeños de la casa podrán depositar sus cartas a S.S.M.M los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar en algunas de nuestras tiendas asociadas; el listado completo de los comercios colaboradores se publicará en la página web de los Comerciantes del Centro Histórico.

Proyección de el ballet El Cascanueces en el Mercado de Colón

En el ámbito cultural, en colaboración con Versión Digital, el próximo 19 de diciembre se proyectará el ballet El Cascanueces en el Mercado de Colón.

La recaudación obtenida por las entradas para aquellos que deseen sentarse será destinada íntegramente a ASPANION, apoyando la labor que realizan con los niños y niñas con cáncer de la Comunitat Valenciana.

«La asociación confía en que esta combinación de tradición, novedades y el compromiso solidario impulse la afluencia de público y afiance al centro de Valencia como el destino de compras y ocio preferido durante las fiestas».