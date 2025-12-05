Un equipo de Primera RFEF destapa la aciaga planificación de fichajes del Valencia

En Cartagonova, alegría final. Pero este desenlace feliz tuvo mucho desengaño entre medio. Por momentos, el Valencia se vio contra las cuerdas. El arreón ... final gracias al empate logrado por Beltrán, el penalti parado por Dimitrievski y la aparición sobre la bocina de Jesús Vázquez impidió sonrojarse más en una noche que no pintaba nada bien.

Precisamente, esta segunda cita copera de la temporada coincidió con el partido que permitió ver al unísono a prácticamente la mayoría de los fichajes llevados a cabo este verano. Seis de esas ocho llegadas irrumpieron en el once titular escogido por Corberán, formando el bloque desde el medio del campo hacia delante. Santamaría y Ugrinic compusieron la medular, las bandas fueron para Ramazani y Danjuma, mientras que la doble lanza del ataque la formaron Dani Raba y Beltrán.

Hasta que los jugadores enfilaron el camino de vestuarios, significó la peor primera parte del Valencia que se recuerda desde hace mucho tiempo. Los blanquinegros, en esta ocasión con la camiseta rojo torino más pantalones blancos, estuvieron a merced de un rival que actualmente compite en la Primera Federación, es decir, dos categorías por debajo. Pero eso sólo fue una demostración más de la mala planificación deportiva de esta temporada 2025-26, de la que Miguel Ángel Corona ejerció como máximo responsable como director deportivo, bajo la atenta mirada y supervisión de un Ron Gourlay, que había llegado el pasado mes de febrero.

A excepción de Julen Agirrezabala, que hasta ahora parece intocable en Liga pero que por otra parte no deja de ser un jugador cedido, y de Copete, que está ocupando la vacante de Diakhaby por necesidad debido a una lesión de la que ya ultima su recuperación tras iniciar ayer los entrenamienos junto al resto del grupo, el resto sí tuvieron su oportunidad de reivindicarse. Lejos de hacerlo, la mayoría de este elenco quedó muy entredicho y se destaparon las carencias que sufren y que –a su vez– penalizan al Valencia.

Precisamente, dos de esas incorporaciones por las que el área deportiva del club decidió hacer un desembolso concluyeron con las actuaciones más discretas o negativas. El suizo Filip Ugrinic, por el que se abonaron 4 millones de euros al Young Boys, todavía no ha sido capaz de mostrar sus virtudes y es complicado de descifrar qué tipo de juego puede explotar. Hugo Redón, canterano del Levante a préstamo en el Cartagena, le ganó completamente la tostada. Qué decir de Santamaría. Otros dos millones abonados, para terminar perdiendo los papeles, que fuera expulsado y que pusiera en serias dificultades a sus compañeros, que tuvieron que afrontar un buen tramo de la prórroga en inferioridad numérica, cuando las fuerzas ya empezaban a flaquear.

Más reforzado sí salió Ramazani. Fue uno de los primeros reemplazos de Corberán debido que venía de una larga lesión para dar posterior entrada a Hugo Duro. En ese primer periodo estuvo muy activo y con algunas acciones que llamaron la atención por su calidad. En cambio, Danjuma, que hasta la fecha está resultando el fichaje más productivo gracias a su desborde por banda o como falso '9' y a base de su capacidad goleadora, que le convierten en uno de los máximos anotadores con cuatro dianas en una quince de apariciones, taparon lo que se tradujo en una velada aciaga tanto en lo individual como en lo colectivo. Y Dani Raba, que empezó con fuerza, continúa desinflado y pugnando una batalla contra sí mismo para tener más peso en los esquemas del técnico. Como nota positiva y no sin un toque de oportunismo, Lucas Beltrán. Actuó de 'cazagoles', sacando petróleo de un mal despeje del meta rival. Es lo que se pide a los delanteros: goles. Pero este significa el primero con la camiseta del Valencia. Algo más de tres meses se ha tenido que esperar.