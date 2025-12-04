Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Oposiciones de Secundaria de 2019, en una imagen de archivo. Jesús Signes

Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición

Los integrantes que estén dos años sin pedir plazas temporales serán expulsados y perderán su posición en la especialidad

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:04

Comenta

La Conselleria de Educación cambiará la manera de acceder a las bolsas de trabajo de interinos, que son las que permiten cubrir temporalmente las plazas ... vacantes y las sustituciones que se precisan en los colegios e institutos públicos. La Dirección General de Personal Docente ya tiene un primer borrador que acaba de iniciar la fase de consulta pública previa, por lo que cualquier organización o particular puede trasladar sus aportaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición

Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición