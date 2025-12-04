Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición

La Conselleria de Educación cambiará la manera de acceder a las bolsas de trabajo de interinos, que son las que permiten cubrir temporalmente las plazas ... vacantes y las sustituciones que se precisan en los colegios e institutos públicos. La Dirección General de Personal Docente ya tiene un primer borrador que acaba de iniciar la fase de consulta pública previa, por lo que cualquier organización o particular puede trasladar sus aportaciones.

A grandes rasgos, la nueva orden servirá para simplificar y ordenar toda la normativa dispersa sobre el funcionamiento de las mismas y para crear una nueva modalidad de acceso dinámica, de manera que las bolsas de las diferentes especialidades permanezcan abiertas de forma permanente, lo que permitirá que cualquier interesado que cumpla los requisitos de formación inicial pueda apuntarse. Ya no será necesario presentarse a una oposición, que era la vía más habitual, pues no conseguir plaza en el proceso selectivo implicaba integrarse en la bolsa, antes o después. O esperar a la creación de una de carácter extraordinario -algo más bien puntual- o conseguir un puesto mediante los procesos de difícil cobertura, lo que no siempre resulta sencillo. Bien por su escasez (sobre todo en el cuerpo de maestros) o lejanía (muchas son de zonas rurales).

Otros de los cambios, según el borrador consultado por LAS PROVINCIAS, tienen que ver con que se quiere dar más transparencia a las plazas que se oferten a los interinos, así como con posibilitar la exclusión de aquellos que permanezcan desactivados dos años o más, por lo que no participan en ninguna adjudicación de plazas. Se han dado casos de especialidades de FP en las que buena parte de los aspirantes no eran seleccionables.

«Si el acceso permanece abierto de forma continua puede presentarse cualquier candidato sin tener que esperar a que se convoquen oposiciones», explican fuentes de la conselleria. Por ejemplo, en el caso de Secundaria no llegarán hasta 2027, pues las de septiembre de 2026 son de maestros. «Con este nuevo sistema el interesado sólo tendrá que participar en el procedimiento telemático que se va a diseñar», añaden desde el departamento, antes de incidir en que el objetivo es que las diferentes especialidades se nutran de suficientes profesionales para no tener que recurrir a procedimientos de difícil cobertura, que se activan cuando alguna bolsa se agota (por ejemplo, cuando ningún integrante pide determinada plaza). Además, estos últimos son algo arbitrarios: el aspirante que se queda con el puesto (entre todos los interesados) se elige por sorteo. Antes, incluso, era para el primero que lo solicitaba.

Las mismas fuentes explican que el cambio en el acceso no supondrá ninguna rebaremación, esto es, cambios en la ordenación actual, algo que siempre resulta polémico. La última vez que se intentó (con María José Catalá en la conselleria y con el argumento de dar más facilidades a los recién graduados) la oposición fue brutal. Así, el personal inscrito con servicios prestados mantendrá su posición, y a continuación aparecerán aquellos sin experiencia en las aulas ordenados en función del resultado obtenido en la última oposición a la que se presentaron, priorizándose las más recientes. Luego lo harán los inscritos en bolsas extraordinarias (ordenados por la baremación de sus méritos) y en último lugar los que se beneficien del acceso dinámico «por orden de solicitud de inscripción». Será difícil que inicialmente puedan optar a vacantes y sustituciones, aunque estarán ya en la línea de salida. Y los movimientos a lo largo del curso son muchos, con dos adjudicaciones de plazas semanales.

Además, cuando la administración convoque una adjudicación de plazas se intentará dar toda la información posible sobre la misma. Hasta ahora se diferencia entre vacantes (de curso completo) o sustituciones (determinadas, cuando se sabe lo que durará la ausencia, aunque no se especifica) o indeterminada (no se puede saber, por ejemplo, una baja por enfermedad). Con la nueva orden se informará de la duración del nombramiento cuando se pueda -hasta ahora la única manera era que los interesados llamaran directamente al centro en cuestión- y, en caso de sustituciones, si estas se derivan de reducciones de jornada, permisos, excedencias o situaciones transitorias (una incapacidad temporal). Así, el aspirante puede hacerse una idea más precisa de si le acomoda (o no) determinado puesto en función de la duración de la cobertura.