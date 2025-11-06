Los estudios de Magisterio marcan otro récord de estudiantes en pleno debate sobre restringir el acceso

La fiebre por convertirse en maestro y profesor no tiene techo, pese al riesgo de saturación del sector y las sucesivas propuestas que apuntan ... a futuras restricciones en el acceso a la profesión. La última es la procedente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Educación, que se presentará al ministerio en el marco de la negociación sobre la función docente, que ya ha dado sus primeros pasos.

El informe 'Datos y Cifras del curso 2025-2026', publicado a mediados de septiembre por el departamento que dirige Pilar Alegría, ofrece la radiografía más completa sobre los estudios de formación inicial del profesorado, pues incluye datos de los matriculados y graduados en las carreras de Infantil y Primaria (las necesarias para ejercer de maestro en cualquier centro), en el máster habilitante de Secundaria y Formación Profesional (requisito básico para ser profesor) y también en el grado superior de Educación Infantil, que es la formación mínima exigible para trabajar en una guardería o ejercer como educador. Además, los datos están territorializados.

Centrándose en los dos primeros colectivos, que son los propios de colegios e institutos, se puede inferir que la Comunitat ha marcado un nuevo récord tras alcanzar 11.947 estudiantes en los títulos de magisterio y 3.973 en el citado postgrado, lo que arroja un balance total de 15.920. En realidad los datos hacen referencia al alumnado inscrito en las universidades valencianas, públicas y privadas, durante el curso pasado, pues la estadística siempre se publica con retraso. Hay que remontarse a los ejercicios de 2023-2024 (15.400) y de 2013-2014 (15.379) para encontrar cifras que se aproximen a las últimas conocidas.

El incremento se da tanto en los estudios que forman a los futuros maestros como en el máster, y se puede explicar en el aumento de la oferta, por ejemplo mediante subsedes o por la creación de dobles grados, sin perder de vista que el postgrado es el estudio de su categoría más demandado con diferencia.

Además, la Comunitat es la tercera autonomía con más estudiantes de Magisterio, sólo por detrás de Madrid (28.571) y Andalucía (28.713) pero por delante de Cataluña (12.331), lo que supone una anomalía desde una perspectiva demográfica, pues la comunidad vecina dispone de una población universitaria mucho mayor. Aunque desde hace años tiene implantado un requisito adicional para acceder -una prueba de aptitud personal- no puede explicar semejante diferencia, que seguramente tendrá más que ver con un mayor control y regulación de la oferta de plazas.

Por lo que respecta a los titulados, con cifras del ejercicio 2023-2024, se elevan a 5.433, de los que 2.250 son de los grados de Infantil y Primaria y 3.183 del máster. Son datos de máximos (aunque no de récord, que se alcanzó en 2014-2015) y se pueden poner en contexto comparándolos con las plazas que han salido en las últimas oposiciones, que se alternan en función de los cuerpos: 1.959 en la de maestros (que se ejecutará en 2026) y 1.607 en la de Secundaria (se realizó el pasado verano). Es decir, en términos globales cada año salen de las universidades valencianas más del doble de los profesionales que puede absorber la función pública, que si bien no es la única salida laboral sí es la que emplea a la mayor parte del personal.

Además, los 15.920 futuros docentes equivalen al 23,4% de toda la plantilla de la red pública valenciana (67.858), y suponen una cifra similar a la de profesionales que trabajan en aulas concertadas (15.732), según la información facilitada por Educación a principios de este curso.

En los últimos años han sido varias las voces que han alertado del riesgo de saturación de la profesión. Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que en 2018 llegó a estimar el excedente formativo en un 37% en el caso valenciano, hasta el Consejo Escolar del Estado, que en diferentes informes ha planteado la posibilidad de aplicar requisitos de acceso adicionales.

La misma idea trasladó el Gobierno en 2022 de cara a la negociación de un nuevo estatuto de la profesión docente, que además de medidas de carácter laboral también abordaba la formación inicial. Y en su primer documento hablaba del establecimiento de pruebas específicas de ingreso, tanto en los grados como en el máster, para medir «la competencia comunicativa, el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática» de los aspirantes.

La última propuesta en este sentido parte de un borrador elaborado por la Conferencia de Decanos de Facultades de Educación, que plantea una prueba específica de acceso adicional a la selectividad (de aptitud docente y también competencial), y una estructura diferente del título, de manera que haya un año de máster tras el grado para mejorar la especialización y las oportunidades laborales, aunque ya se podría ejercer tras el cuarto curso. También pone encima de la mesa la idea de que la oferta se diseñe en base a las necesidades del sistema.