Alumnos entrando en un colegio de Paiporta, a principios de curso. Manuel Bruque/EFE

Los estudios de Magisterio marcan otro récord de estudiantes en pleno debate sobre restringir el acceso

Las universidades valencianas gradúan a 5.400 alumnos, más del doble que las plazas de las últimas oposiciones

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La fiebre por convertirse en maestro y profesor no tiene techo, pese al riesgo de saturación del sector y las sucesivas propuestas que apuntan ... a futuras restricciones en el acceso a la profesión. La última es la procedente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Educación, que se presentará al ministerio en el marco de la negociación sobre la función docente, que ya ha dado sus primeros pasos.

