Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de un colegio concertado, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

La concertada denuncia otro agravio: recibe sólo el 9% de los fondos para reforzar la lectura y las matemáticas pese a formar al 30% del alumnado

El sindicato mayoritario recurre las normativas que regulan los dos programas y Educación replica que se ha buscado priorizar a los centros que presentan mayores necesidades

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El sindicato docente más representativo en la escuela concertada, FSIE-CV, ha presentado dos recursos de reposición -la vía administrativa, no judicial- para presionar a ... la Conselleria de Educación en el sentido de que aumente los fondos asignados al refuerzo de la competencia lectora y matemática de los estudiantes de la red.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  7. 7

    Los felices domingos del Rausell
  8. 8

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La concertada denuncia otro agravio: recibe sólo el 9% de los fondos para reforzar la lectura y las matemáticas pese a formar al 30% del alumnado

La concertada denuncia otro agravio: recibe sólo el 9% de los fondos para reforzar la lectura y las matemáticas pese a formar al 30% del alumnado