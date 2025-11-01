La concertada denuncia otro agravio: recibe sólo el 9% de los fondos para reforzar la lectura y las matemáticas pese a formar al 30% del alumnado

El sindicato docente más representativo en la escuela concertada, FSIE-CV, ha presentado dos recursos de reposición -la vía administrativa, no judicial- para presionar a ... la Conselleria de Educación en el sentido de que aumente los fondos asignados al refuerzo de la competencia lectora y matemática de los estudiantes de la red.

Si no hay cambios, sólo se beneficiarán de este programa un máximo de 13 escuelas en la primera disciplina y 28 en la segunda, frente a las 209 y 277, respectivamente, de la enseñanza pública. Semejante diferencia tiene mucho que ver con el diseño de los programas decidido desde la administración autonómica, que se traduce en un presupuesto muy distinto. Según la información recopilada por la organización sindical, el 9,5% del dinero total se ha destinado a centros concertados, que matriculan casi a uno de cada tres alumnos de los niveles educativos incluidos en los programas. El montante restante queda para las escuelas propias de la Generalitat.

La entidad denuncia que esta situación supone «un agravio comparativo», que se suma a otros ya denunciados, como las diferencias salariales y de condiciones laborales del profesorado, mientras que fuentes de la conselleria replican, por su parte, que el reparto se debe a que se ha buscado priorizar los centros con mayor margen de mejora, partiendo de los resultados de la evaluación de diagnóstico del curso 2023-2024.

Los refuerzos son una iniciativa del Gobierno, y nacieron tras conocerse los malos resultados de España en el último informe PISA, el estudio internacional que realiza la OCDE. La Comunitat en realidad amortiguó el batacazo, lo que no quita que presentara cifras más bajas que en ediciones previas o diferencias significativas en función del género del alumno.

La idea del Ejecutivo fue impulsar programas de cooperación territorial, sin condicionar la inversión en función de la titularidad y asumiendo la financiación, pero dejando la aplicación práctica en manos de las comunidades autónomas. La valenciana optó por completar la inversión con fondos propios, por lo que el montante resultante fue de 25.216.065 euros, de los que 2.406.204 fueron para la concertada y el resto para la pública. Por competencias, 15,06 se destinaron a la mejora del desempeño matemático (1,72 para centros privados sostenidos por concierto, el 11,4% del total) y 10,14 para el ámbito lector (0,68-6,7%).

Con la asignación presupuestaria se contrata profesorado adicional para que participe junto al titular en las clases de Primaria, ESO o FP básica -en Matemáticas, Castellano y Valenciano- durante al menos dos horas a la semana. Además, con carácter voluntario y siempre que sea posible, se pueden organizar refuerzos extralectivos o desdobles de aulas.

En los dos recursos de reposición FSIE CV destaca la misma idea: ya que los centros privados concertados de la Comunitat «escolarizan a cerca del 30% del alumnado de Primaria, ESO y ciclos formativos de grado básico, la financiación de los programas de refuerzo consolida un agravio comparativo entre las dos redes, lesionando el derecho de esta comunidad educativa a recibir los recursos disponibles de forma equitativa, sin más sustento que la voluntad política deliberada de dotar de forma desigual a los centros en función de su titularidad». De ahí que se pida la revocación de la resolución que fija el procedimiento de participación diseñado para la red o, subsidiariamente, que se dicte una complementaria con una inversión adicional «suficiente para corregir el agravio material de una distribución inicua entre centros públicos y concertados».

Por su parte, fuentes de Educación justifican el reparto en que se persigue beneficiar a los centros con mayores necesidades en las dos competencias. Y para detectarlas, se han tenido en cuenta los datos obtenidos en la evaluación de diagnóstico del curso 2023-2024, que sirvió a los centros para detectar fortalezas y áreas de mejora en el ámbito académico. A modo de ejemplo, se han referido a los resultados en competencia matemática, que establecieron que del total de centros «con mayor margen de mejora» el 89,3% eran públicos y el 10,7% concertados.