Urgente Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
Dos mujeres en Valencia, en imagen de archivo. Jesús Signes

Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat

Se esperan fuertes rachas de viento durante la madrugada y las primeras horas de la mañana

J.Zarco

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:12

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cambiado su previsión para este viernes y ha ampliado el aviso amarillo por viento que había anunciado para Castellón a también Valencia y Alicante, que estará vigente en las tres provincias hasta las 9:30 horas.

Para este 5 de diciembre el organismo meteorológico espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán, dejando atrás un día tan gélido como el que se ha vivido este jueves. Habrá viento moderado a fuerte del oeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior por la mañana.

De cara al fin de semana, este sábado 6 Aemet no descarta alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo el cielo a poco nuboso durante la mañana. De nuevo los termómetros seguirán en ascenso y el viento será moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

El domingo 7, día en el que se celebra el Maratón de Valencia, la previsión es de cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el interior de Valencia y Alicante. Las mínimas bajarán y las máximas tendrán pocos cambios. Viento moderado a fuerte del oeste.

Para el inicio de la semana que viene, el lunes 8 Aemet prevé un cielo poco nuboso o despejado, con brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y Alicante. Las mínimas bajarán y el viento pasará de flojo a moderado de componente oeste.

Te puede interesar

