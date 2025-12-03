Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cientos de personas observan el encendido navideño de luces en la plaza del Ayuntamiento IRENE MARSILLA

El 'superfinde' pone Valencia a prueba

Restaurantes llenos (sobre todo italianos y de paellas) y dispositivos especiales de Metrovalencia, EMT y Policía Local para un puente en el que habrá Maratón, partidos baloncesto y fútbol y concierto de Bisbal

Álex Serrano López
Lola Soriano

Álex Serrano López y Lola Soriano

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:31

Comenta

Valencia se prepara para uno de esos fines de semana que le gustan a esta ciudad, tan acostumbrada a vestirse de fiesta y a vivir ... con alegría. Decenas de miles de personas llegarán al Cap i Casal en las próximas fechas para vivir cualquiera de los grandes eventos que se celebrarán el fin de semana: los partidos del Valencia Basket femenino y del Valencia Club de Fútbol el domingo, el concierto de David Bisbal el sábado por la tarde y, sobre todo, la Maratón Trinidad Alfonso, cuyos corredores coincidirán en la recogida de dorsales con las casi 30.000 personas qeu acuden a la Feria del Automóvil en Feria Valencia, que también se celebra este fin de semana. Será una prueba de fuego para una Valencia acostumbrada a organizar grandes eventos (ahí están las Fallas), pero que requerirá un amplio dispositivo de transporte y seguridad para que todo fluya sin demasiados problemas. Porque a estos eventos hay que sumar el puente de la Constitución y un centro tomado, a buen seguro, por quienes hacen las compras navideñas.

