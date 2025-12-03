El 'superfinde' pone Valencia a prueba

Valencia se prepara para uno de esos fines de semana que le gustan a esta ciudad, tan acostumbrada a vestirse de fiesta y a vivir ... con alegría. Decenas de miles de personas llegarán al Cap i Casal en las próximas fechas para vivir cualquiera de los grandes eventos que se celebrarán el fin de semana: los partidos del Valencia Basket femenino y del Valencia Club de Fútbol el domingo, el concierto de David Bisbal el sábado por la tarde y, sobre todo, la Maratón Trinidad Alfonso, cuyos corredores coincidirán en la recogida de dorsales con las casi 30.000 personas qeu acuden a la Feria del Automóvil en Feria Valencia, que también se celebra este fin de semana. Será una prueba de fuego para una Valencia acostumbrada a organizar grandes eventos (ahí están las Fallas), pero que requerirá un amplio dispositivo de transporte y seguridad para que todo fluya sin demasiados problemas. Porque a estos eventos hay que sumar el puente de la Constitución y un centro tomado, a buen seguro, por quienes hacen las compras navideñas.

La previsión hotelera habla de un 90% de ocupación, unas cifras increíble más allá de la temporada alta veraniega o fallera. La sensación es similar en los restaurantes aunque en este caso la cosa va por barrios. Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de Valencia, explica que hay que tener en cuenta que el Maratón «llena los hoteles y provoca un efecto de copa de champán que se nota en los restaurantes». «Tanto el viernes como el sábado y el domingo la ocupación es altísima», admite Espinar, que explica que el corredor «viene con todo el núcleo familiar». «Buscan sitios donde tengan una oferta gastronómica para los hijos y lo vemos año tras año, es la tónica del consumo de ese turismo», asegura el presidente de los hosteleros.

LAS PROVINCIAS ha hablado con varios restaurantes de la ciudad. Sobre todo en los italianos y en los de paellas, la ocupación es casi total. En los primeros, porque los corredores suelen comer pasta los días anteriores a la carrera. Y los segundos, porque a todos los visitantes les gusta un buen arroz. En Mamma Pazzo aseguran estar completos todo el fin de semana, sobre todo el día anterior a la carrera. «Notamos mucho este tipo de eventos de runners de forma positiva», explican. En Escama, tienen llenas las comidas del sábado y el domingo: «Será un muy buen fin de semana».

Los restaurantes del grupo Gastro Trinquet, tanto Pelayo como Valdo y Vaqueta, los tres especializados en arroces, han colgado el cartel de «no hay mesa»: tienen llenos los dobles turnos para comer y cenar en los restaurantes este sábado y domingo. Para el viernes aún quedan huecos pero creen que se llenarán antes de que acabe la semana. Pero como nunca llueve a gusto de todos, en Miracle, en la plaza del Cedro, explican que en su zona están teniendo problemas«. »Incluso en la noche del martes nos cancelaron dos reservas para el domingo porque hay maratón y no pueden cruzar hacia dentro de Valencia. Y no es la primera vez… cada año pasa lo mismo«, advierten.

Mejoras en transporte público

También se refuerza el transporte público. La Generalitat facilita el transporte gratuito de corredores y voluntarios del Maratón. Los 35.000 atletas y 2.000 voluntarios de la carrera recibirán un título de cuatro viajes con validez del 5 al 8 de diciembre para circular por toda la red de Metrovalencia, que empezará a funcionar antes el domingo. Como parte de este dispositivo, la Línea 10 (Alacant-Natzaret) tendrá distintas frecuencias según la franja horaria, dado que la rotonda de Hermanos Maristas con Instituto Obrero de València, por la que transita esta línea, estará cortada hasta las 10 horas, al ocuparla los corredores que saldrán de forma escalonada.

De esta forma, prestará servicio entre las estaciones de Alacant y Amado Granell-Montolivet, desde las 6 horas. Por lo que respecta a la Línea 4, el paso de la maratón obligará a cortar la circulación desde las 8.15 hasta las 11.15 horas entre Pont de Fusta-Doctor Lluch, por lo que solo se circulará entre Mas del Rosari-Vicente Andrés Estellés y Pont de Fusta.

Por su parte, el metro también sumará servicios especiales a los trenes habituales de un domingo, al objeto de facilitar los desplazamientos esa mañana desde las 6 horas y el enlace con la Línea 10. El primer tren a Aeroport partirá a las 5.50 horas y desde Aeroport a Rafelbunyol a las 6.28 horas. En Líneas 5 y 7 se realizan 26 trenes adicionales desde las 5.40 horas, lo que implica mantener frecuencias de 20 minutos, desde las 6.00 horas en todos los tramos.

En lo tocante a la EMT, hasta 32 líneas tendrán nuevas rutas. Se suprimen las líneas C1, 19, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, C2, 81, 92, 93, 94, 95 y 98 el domingo. Para acercarse a la zona de salida y a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las líneas indicadas por EMT son la 35, la 99 y la C3. Otros 14 trayectos sufrirán modificaciones.

El Ayuntamiento instalará un total de 1707 vallas para regular el tráfico y ordenar los itinerarios alternativos que garantizarán la movilidad de la ciudadanía durante la celebración del Maratón. Estas vallas se sumarán a las utilizadas por la organización de esta cita deportiva para reforzar la seguridad de las 36.000 personas que se han inscrito para recorrer, el próximo domingo, 42,195 kilómetros de las calles de la ciudad.

Los cortes del tráfico comenzarán el viernes, a partir de las 22 horas, en el entorno de la plaza del Maratón en la Ciudad de las Artes para permitir las labores de montaje de la zona de salida. Estos cortes afectarán a las calles Institut Obrer, Germans Maristes y el puente de Montolivete. La zona permanecerá cortada al tráfico de manera selectiva hasta el sábado en que se ampliará al entorno de la Ciudad de las Artes, hasta las 22:00 horas de domingo en que finalice el desmontaje.

A partir del sábado, a las 22 horas, se realizarán cortes al tráfico generalizados en todas las calles afectadas por el recorrido de la prueba deportiva, que permitirán el acceso de los vecinos a los garajes y estacionamientos particulares. A partir del domingo a las 7 horas estos cortes se generalizarán y serán totales durante la realización de la carrera.

La prueba comenzará a las 8.15 horas del domingo, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15.10 horas en el interior de la Ciudad de las Artes. Los policías destinados a la carrera irán abriendo las calles al tráfico cuando la cola de la carrera haya pasado por las mismas y se hayan retirado las vallas del recorrido. El tráfico quedará completamente restituido a partir de las 22 horas del domingo.