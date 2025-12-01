Así será el dispositivo de seguridad del Maratón El Ayuntamiento diseña un operativo especial «para garantizar la seguridad y movilidad en la ciudad» durante la celebración del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Los cortes de tráfico para los preparativos de esta cita deportiva comienzan el viernes por la noche

Lunes, 1 de diciembre 2025

El Ayuntamiento ha diseñado un operativo especial para velar por el buen desarrollo de la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se celebra el próximo domingo, 7 de diciembre. El objetivo de este dispositivo, que activará un total de 510 agentes de Policía Local, así como profesionales y voluntariado de Protección Civil, «es garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad» durante la celebración de esta prueba que reunirá a 36.000 corredores internacionales y, según la organización, será la »más multitudinaria de su historia«. Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, quien ha asegurado que »se ha activado ya este operativo, que será uno de los más importantes del año«. La prueba comenzará a las 8:15 horas del domingo, en la plaza del Maratón, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15:10 horas en el interior de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Si bien, tal como ha destacado el concejal, los cortes de tráfico necesarios para facilitar los preparativos y el desarrollo de esta cita deportiva que este año cuenta con participantes de 150 países diferentes, comenzarán el viernes 5 de diciembre, donde a partir de las 22:00 horas se cerrará al tráfico rodado el puente de Montolivet en ambos sentidos y el vial de Professor López Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba. Asimismo, se realizarán cortes intermitentes en ambos sentidos de las avenidas Germans Maristes y Institut Obrer de València (las transversales no) desde las 22:00 y hasta las 6:00 horas del sábado. Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado 6 y hasta las 14:00 horas del domingo 7, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30, y el tramo entre Ausiàs March y Bomber Ramón Duart que se abrirá a las 13:00 horas.

Por otra parte, el sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l'Assut de l'Or, de 6.00 a 14.00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el mini maratón. El sábado, también, se procederá al corte de Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas. Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.

Servicio EMT València

Jesús Carbonell indicó que, con motivo de la celebración de la maratón, la Empresa Municipal de Transportes también ha planificado nuevas rutas en un total de 32 líneas, desde este viernes hasta que termine la carrera, «para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino». El domingo se suprimirán las líneas C1, 19, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, C2, 81, 92, 93, 94, 95 y 98. Si bien, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 35, 99 y la C3 para aproximarse a la zona de salida y a la Ciutat de les Arts i les Ciències, y toda la información podrá consultarse en la sección Última Hora de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

Servicio Tranvía

Por lo que respecta a la Línea 4, el paso del Maratón obligará a cortar la circulación desde las 8.00 hasta las 11.20 horas entre Pont de Fusta y Doctor Lluch, por lo que sólo se circulará entre Mas del Rosari-Vicent Andrés Estellés y Pont de Fusta hasta esta hora. En cuanto a la Línea 6, no circulará entre las 7.30 y las 11.20 horas.

La Línea 8, por su parte, no empezará a circular hasta las 12.30 horas, momento en el que se restablecerá el servicio al completo, y la Línea 10 (Alacant-Natzaret) prestará servicio entre las estaciones de Alacant y de Amado Granell-Montolivet hasta las 10:00 horas del domingo, y a partir de esa hora ya realizará el recorrido al completo.

Aparcamientos para los y las participantes del Maratón

El concejal también idicó que el Ayuntamiento habilitará, desde las 6:00 horas del domingo, los aparcamientos del Oceanogràfic y del centro comercial Aqua para los y las participantes del Maratón. «Otras opciones posibles son el aparcamiento del cementerio general desde donde se puede tomar la línea 99 de la EMT para acercarse a la zona de salida de la carrera, así como un aparcamiento en Natzaret (calle de Les Barraques del Figuero) desde donde se puede tomar la Línea 4 de la EMT», explicó.

Puntos de cruce peatonales

Por último, el edil resaltó que habrá tres puntos de cruce peatonal durante el Maratón: el paso subterráneo del metro de la calle Xàtiva, calle Colón con Sorní y Colón con Porta de la Mar. En estos puntos se contará con Auxiliares de Servicio y Voluntarios de Protección Civil; y ha recordado que toda la información sobre las incidencias de tráfico en las zonas afectadas podrá seguirse en tiempo real en la cuenta de X (anterior Twitter) del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento @transitvalencia, en la aplicación App Valencia, en el apartado de movilidad del geoportal municipal y también a través de las aplicaciones Google Maps y Waze.