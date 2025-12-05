Largas colas en la V-30 entre Mislata y Vara de Quart en la mañana de este viernes Los accesos a Valencia desde Paterna también presentan atascos desde primera hora

María Gardó Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:08 Comenta Compartir

A las puertas del puente de diciembre, Valencia sufre nuevos atascos en la mañana de este viernes. Una vez más, la V-30 es una de las vías más afectadas. Las principales retenciones se concentran entre Mislata y Vara de Quart, donde se registran largas colas en ambos sentidos. Se acumulan más de 5 kilómetros de colas.

También la CV-35 presenta retenciones entre Paterna y Burjassot que acumulan dos kilómetros en sentido a Valencia. Y hay tres más en este punto en sentido a Ademuz.

La CV-31 es otro de los puntos conflictivos. Hay retenciones a la altura de Partena en su incorporación a la ronda norte.

A su vez, la A-7 presenta retenciones entre Bétera - Paterna en sentido hacia Alicante, de tres kilómetros.