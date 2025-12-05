Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas Beltrán, ante el Cartagena. EFE
Crónica

Una clasificación deshonrosa (1-2)

Un gol en el minuto 120 sirve al Valencia para pasar en Copa tras un pésimo partido. El choque se decide en un final delirante tras un penalti parado por Dimitrievski instantes antes del tanto de la victoria

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025

Comenta

Los resultadistas hablarán de que lo que vale es la victoria. Sí, el Valencia pasa de ronda en la Copa y ya está en dieciseisavos. ¿ ... Pero a qué precio? Lo de ayer fue una clasificación deshonrosa. Logró el tanto de la victoria sólo dos minutos después de que Dimitrievski detuviera el penalti que daba la felicidad al Cartagena. A ese punto se hubo de llegar. ¿Hasta cuándo hay que aguantar un Valencia esperpéntico? ¿Hasta cuándo hay que caer tan bajo? ¿Hasta cuándo hay que soportar que futbolistas que casi no juegan hagan el ridículo en una competición siempre amable con el Valencia? ¿Hasta cuándo, Peter Lim, Kiat Lim y Ron Gourlay? El Valencia no puede ultrajar su prestigio en cada partido, en cada temporada, en cada mercado de fichajes. El respeto ha envuelto siempre a un club histórico que aunque perdiera, aunque tuviera tropezones impensables, jamás mancillaba el escudo.

