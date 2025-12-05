Una clasificación deshonrosa (1-2)

Los resultadistas hablarán de que lo que vale es la victoria. Sí, el Valencia pasa de ronda en la Copa y ya está en dieciseisavos. ¿ ... Pero a qué precio? Lo de ayer fue una clasificación deshonrosa. Logró el tanto de la victoria sólo dos minutos después de que Dimitrievski detuviera el penalti que daba la felicidad al Cartagena. A ese punto se hubo de llegar. ¿Hasta cuándo hay que aguantar un Valencia esperpéntico? ¿Hasta cuándo hay que caer tan bajo? ¿Hasta cuándo hay que soportar que futbolistas que casi no juegan hagan el ridículo en una competición siempre amable con el Valencia? ¿Hasta cuándo, Peter Lim, Kiat Lim y Ron Gourlay? El Valencia no puede ultrajar su prestigio en cada partido, en cada temporada, en cada mercado de fichajes. El respeto ha envuelto siempre a un club histórico que aunque perdiera, aunque tuviera tropezones impensables, jamás mancillaba el escudo.

FC Cartagena Iván, Perejón, Fidalgo, Imanol, Nil (N. Martínez, 80'), Chuca (De Blasis, 71'), Édgar (Chiki, 91'), Nacho, Ander (Gómez, 58'), Calderón (Luismi, 58') y Ortuño (Kevin, 71'). 1 - 2 Valencia CF Dimitrievski, Foulquier (Thierry, 63'), Iranzo, Cömert, Vázquez, Santamaría, Ugrinic (Javi Guerra, 72'), Raba (Rioja, 63'), Ramazani (Hugo Duro, 46'), Danjuma (Diego López, 63') y Beltrán (Almeida, 102'). Goles 1-0, Alfredo Ortuño (21'). 1-1, Lucas Beltrán (79'). 1-2, Jesús Vázquez (120').

Árbitro Díaz de Mera Escuderos (Comité manchego). Amonestó a Chuca, De Blasis, Nacho, Diego López, Luismi y Javi Guerra. Expulsó por doble amarilla a Santamaría.

Incidencias Partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, disputado en el Estadio de Cartagonova. Como curiosidad, el Valencia vistió una combinación alternativa mezclando la camiseta roja de su segunda equipación con un pantalón blanco.

Pero ver la primera parte del Valencia ante el Cartagena, o la primera fase de la prórroga, es para echarse a llorar. Realmente es para indignarse. Un equipo de 1ª RFEF que casi se burlaba de futbolistas profesionales. Con mayor ritmo de juego, con intención, con intensidad, con ganas, que se amplificaban al ver que delante nadie presionaba y que atacar la defensa valencianista era como hacerlo en solitario. Los jugadores de Corberán se hincharon a dar malos pases, a facilitar los contragolpes murcianos. Llegaban casi en oleadas. Calderón, Perejón y Ortuño parecían la MSN del Barça (Messi, Suárez y Neymar). Ante la defensa del club de Mestalla cualquiera parecería un crack, la verdad. En el minuto 21, otro error escandaloso, con un pase atrás de Danjuma, valió para que Ander Martín se hiciera con el balón y se lo pasase a Ortuño para que marcase con la izquierda, con toda la tranquilidad del mundo, sin que nadie le molestara demasiado. El delantero del Cartagena, de 34 años y que ha pasado por doce clubes en su trayectoria, se burlaba del Valencia.

Los pases errados de los hombres que ayer vestían de rojo no se sucedían por una fuerte presión, eran balones fáciles, de especulación. Eran fallos continuos. De todos. Por apatía. El centro del campo ni apareció. Santamaría y Ugrinic eran invisibles. El único que intentó algo con acierto fue Ramazani. El belga quiso ganarse el puesto. Casi al final de la primera parte se marcó un jugadón marchándose ante cinco defensas pero el balón golpeó en Baz. Y al final tuvo un chut que atrapó el guardameta murciano.

La segunda mitad apagó el físico al Cartagena. Por fin se vio que había un equipo de Primera ante un rival de tercera categoría. Desaparecía Ramazani del campo para que entrara Hugo Duro y luego accedería al campo el jugador que lo rompió casi todo, como fue Luis Rioja. Dinámico, rápido, habilidoso. Un centro del extremo lo aprovechó Lucas Beltrán para volver a saber lo que era marcar un gol. El Valencia debió en ese momento lanzarse con todo para sentenciar el choque. Aunque tuvo opciones de gol (dos de ellos de Lucas Beltrán), tampoco se mostró excesivo contundente. Y se llegó a la prórroga.

El Valencia pensó que estaba todo hecho y el Cartagena recuperó fuerzas. Se puso a combinar y llegaron las ocasiones. Chiki se plantó ante Dimitrievski y su disparo salió cruzado y Kevin dispuso de un cabezazo casi definitivo. En la segunda fase de la prórroga volvió a mandar Luis Rioja. Un centro suyo acabó en un remate al larguero de Hugo Duro de cabeza y luego el propio Rioja chutó al palo. Aunque una mano de Almeida pareció torcerlo todo, Dimitrievski se reivindicó atajando el penalti a De Blasis. Y ya en el 120 Jesús Vázquez acertó. El Valencia se clasificó pero perdió la honra.