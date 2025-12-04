Así será la nueva calle Colón: árboles más grandes, más sillas y papeleras y aceras sin motos

Alcorques más grandes y nuevas aceras. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado este jueves la intervención que va a realizar el Consistorio ... en la calle Colón. «Es un proyecto completo de renovación que tenemos que abordar con urgencia», ha dicho, que ha indicado que esta actuación forma parte del Plan Valentia, que buscar embellecer el centro de la ciudad con el objetivo de acabar con las «ocurrencias» que había en Ciutat Vella, como los «maceteros de dudosa estética» que había en la plaza del Ayuntamiento.

Colón es una arteria que no ha tenido intervenciones en los últimos 30 años en cuanto a pavimento y mobiliario. El Consistorio sí ha recuperado parte de las líneas que iban por esa calle, así como ha reordenado el tráfico. Pero ahora quieren poner en marcha un proyecto que elimine los elementos «que quitan espacio al peatón» («hay muchas cosas», ha dicho la primera edil). Se quitarán de las aceras las estaciones de Valenbisi o los 134 aparcamientos de motos, que pasarán a las calles cercanas (también desaparecerán de Colón; la primera edil ha anunciado «mano dura» contra los aparcamientos indebidos de motos en el entorno). El Ayuntamiento ampliará pasos de peatones y se ordenarán carriles para solucionar los puntos de giro.

El nuevo pavimento de las aceras serán de granito, como los de Isabel la Católica, para que se cumpla el catálogo de elementos urbanos. Se instalarán 60 bancos y sillas (un 40% más) y 90 papeleras. Además, se ampliarán alcorques para especies arbóreas más grandes que den más sombra natural. El firme de la calzada será fonoabsorbente para reducir el ruedo en 10 decibelios y bajar la contaminación hasta un 20%. El presupuesto para la obra será de 2,6 millones de euros y se hará sobre una extensión de casi 22.000 metros cuadrados, dado que también incluye otros espacios como la plaza de los Pinazo. Las obras empezarán después de Fallas y durarán cinco meses.

El Consistorio instalará bolardos para evitar aparcamientos indebidos en Isabel la Católica, Hernán Cortés y Félix Pizcueta. En la calle Colón, se instalarán bolardos en los giros a la izquierda para que no se puedan estacionar vehículos pesados cerca de las equinas que dificulten el acceso a vehículos pesados que provoquen atascos. «Es una actuación necesaria para embellecer el centro y actuar con criterio y entidad y para atender las reivindaiciones de vecinos y comerciantes», ha dicho la primera edil.

Jorge Juan, peatonal en Navidad

Además, la calle Jorge Juan se cerrará del 20 de diciembre al 6 de enero desde Sorní hasta Cirilo Amorós. Sólo podrán acceder los vecinos. «Pensamos que es necesario porque ese tramo estamos analizando su peatonalización y queremos ver cómo funciona en Navidad», ha explicado la primera edil. «Queremos que se gane mucha calidad de vida para el peatón», ha dicho.