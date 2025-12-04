Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la presentación de la actuación. LP

Así será la nueva calle Colón: árboles más grandes, más sillas y papeleras y aceras sin motos

El Ayuntamiento prepara la primera actuación de mobiliario urbano en 30 años en la céntrica vía e invertirá 2,6 millones de euros en una obra que durará cinco meses y empezará tras Fallas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:38

Alcorques más grandes y nuevas aceras. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado este jueves la intervención que va a realizar el Consistorio ... en la calle Colón. «Es un proyecto completo de renovación que tenemos que abordar con urgencia», ha dicho, que ha indicado que esta actuación forma parte del Plan Valentia, que buscar embellecer el centro de la ciudad con el objetivo de acabar con las «ocurrencias» que había en Ciutat Vella, como los «maceteros de dudosa estética» que había en la plaza del Ayuntamiento.

